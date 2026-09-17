Экспорт электроэнергии «Интер РАО» год к году не изменился

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО за первое полугодие составила 68,7 млрд руб., что на 17,2% ниже год к году. Выручка выросла на 16,5% по сравнению с результатом сопоставимого периода и достигла уровня в 953,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 4,3% до 89,3 млрд руб. Капитальные расходы компании увеличились на 46,9% до 101,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 19% и составили 902,0 млрд руб.