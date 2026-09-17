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Главная / Бизнес /

Экспорт электроэнергии «Интер РАО» год к году не изменился

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Экспорт электроэнергии «Интер РАО» за первые восемь месяцев остался на уровне аналогичного периода прошлого года с небольшим отклонением, заявила член правления компании Александра Панина. Ее цитирует агентство «РИА Новости».

При этом, по ее словам, прогноз экспорта по итогам всего года делать рано, потому что в IV квартале ожидаются изменения, способные повлиять на экспорт. Она перечислила валютные колебания, изменение ремонтных программ соседних стран и прочее.

Чистая прибыль ПАО «Интер РАО» по МСФО за первое полугодие составила 68,7 млрд руб., что на 17,2% ниже год к году. Выручка выросла на 16,5% по сравнению с результатом сопоставимого периода и достигла уровня в 953,4 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 4,3% до 89,3 млрд руб. Капитальные расходы компании увеличились на 46,9% до 101,6 млрд руб. Операционные расходы выросли на 19% и составили 902,0 млрд руб.

В феврале заместитель генерального директора компании Александр Думин заявил, что «Интер РАО» пока не планирует изменения в дивидендной политике. Он назвал дивидендную политику компании стабильной и заверил, что группа будет ее придерживаться. Дивидендная политика холдинга предполагает выплату до 25% чистой прибыли по МСФО.

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