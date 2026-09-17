Решетников: власти хотят помочь бизнесу с высокой кредитной нагрузкой

16 сентября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза Банка России. Во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%.