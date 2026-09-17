Решетников: власти хотят помочь бизнесу с высокой кредитной нагрузкой
Власти хотят предоставить предприятиям возможность реструктурировать долги еще до банкротства, заявил министр экономразвития РФ Максим Решетников в интервью ИС «Вести».
Он отметил, что речь идет о компаниях с высокой кредитной нагрузкой, которые могут продолжать работу. Предполагается, что часть долгов им смогут списать по единым правилам, которые еще предстоит обновить.
«Нам нужно то импортозамещение, которое ведет к росту нашего благосостояния», – сказал министр.
16 сентября советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов сообщил, что динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза Банка России. Во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%.
2 июня глава «Опоры России» (представляет интересы МСП) Александр Калинин рассказал «Ведомостям», что с конца прошлого года стали проявляться негативные тенденции в деятельности малого бизнеса. На это влияют снижение спроса, рост налогов и страховых взносов, высокая стоимость денег, рост себестоимости и издержек, рост тарифов естественных монополий, административных штрафов, кадровый дефицит, отметил он.