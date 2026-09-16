ЦБ: динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза

2 сентября в Банке России сообщили, что во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%.