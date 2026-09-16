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Главная / Финансы /

ЦБ: динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Динамика корпоративного кредитования складывается выше прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Международном промышленно-энергетическом форуме TNF – 2026 в Тюмени.

«Мы видим, что по корпоративному кредиту сохраняется высокая активность. Динамика корпоративного кредита идет, скорее, с превышением нашего прогноза», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

2 сентября в Банке России сообщили, что во II квартале 2026 г. рост кредитования ускорился во всех сегментах. Регулятор пояснил, что это происходит в основном за счет рублевых корпоративных кредитов. Значительную их часть получили промышленные и строительные компании. Прогноз на 2026 г. сохранен в диапазоне 7–11%.

14 сентября в ЦБ заявили, что в первой декаде месяца максимальная процентная ставка по вкладу среди десяти банков, привлекающая наибольший объем инвестиций, составила 12,95%. Средняя максимальная процентная ставка на срок до 90 дней составила 12,45%. На срок от 91 до 180 дней – 12,76%, от 181 дня до года – 12,53%, на срок свыше года – 11,43%.

11 сентября совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на текущем уровне в 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Экономика в целом в III квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно усилилось, говорится в релизе Банка России.

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