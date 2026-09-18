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Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев с горючим у аграриев

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Особых перебоев с обеспечением российских аграриев горюче-смазочными материалами не наблюдается, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

«Фактические сложности с горюче-смазочными материалами мы решаем. Все находится на постоянном контроле», – заявила она.

4 сентября заместитель руководителя ФАС России Геннадий Магазинов сообщал «Ведомостям», что не фиксирует жалоб аграриев на недостаток дизельного топлива в период полевых работ и рассчитывает на положительный эффект мер, уже предпринятых для нормализации ситуации.

По словам замруководителя ФАС, контроль наличия топлива и его стоимости ведомством продолжается в ежедневном режиме. Чтобы избежать повторения ситуации, предпринимаются все необходимые меры. Он заявил, что ведомство проверяет всю товаропроводящую цепочку. При наличии признаков нарушений антимонопольного законодательства выдаются предупреждения либо возбуждают дела.

15 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщал, что Банк России оценивает совокупный вклад дефицита топлива в устойчивую инфляцию на уровне 1,5 п. п. По его словам, эта оценка учитывает как прямые, так и косвенные эффекты. Прямое влияние дефицита ЦБ оценивает в 0,7–0,8 п. п. С начала года рост цен на бензин составил 21,2%, сообщал Росстат. Вице-премьер РФ Александр Новак 3 сентября сообщил о дефиците 92-, 95-, 98-го бензина. Он отметил, что меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются.

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