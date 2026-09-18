Минсельхоз заявил об отсутствии перебоев с горючим у аграриев

15 сентября директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган сообщал, что Банк России оценивает совокупный вклад дефицита топлива в устойчивую инфляцию на уровне 1,5 п. п. По его словам, эта оценка учитывает как прямые, так и косвенные эффекты. Прямое влияние дефицита ЦБ оценивает в 0,7–0,8 п. п. С начала года рост цен на бензин составил 21,2%, сообщал Росстат. Вице-премьер РФ Александр Новак 3 сентября сообщил о дефиците 92-, 95-, 98-го бензина. Он отметил, что меры по урегулированию ситуации уже предпринимаются.