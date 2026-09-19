Reuters: JPMorgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране

14 сентября министр энергетики США Крис Райт в беседе с Bloomberg связал рост цен на дизель с ударами по российской энергетике. По его мнению, также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается война США и Ирана, а также блокировка трафика энергоресурсов в Персидском заливе.