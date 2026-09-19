Reuters: JPMorgan отказался прогнозировать цены на нефть на фоне войны в Иране
Крупный американский банк JPMorgan Chase & Co. впервые с начала конфликта США и Ирана отказался от прогноза о ситуации на нефтяном рынке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителей банка.
«Мы просто не знаем, как смоделировать дальнейшее развитие событий», – отметили аналитики JPMorgan.
По данным агентства, в начале конфликта JP Morgan предполагала, что существуют определенные экономические границы, которые Белый дом не переступит, однако спустя шесть месяцев войны многие из этих них были нарушены. Аналитики организации считают, что четкой стратегии выхода из ситуации не видно.
Банк указал на растущие риски в связи с войной на Ближнем Востоке, включая угрозы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе и недавние атаки, затронувшие маршруты экспорта нефти из Саудовской Аравии. Также отмечаются продолжающиеся атаки на российские нефтеперерабатывающие предприятия, что подчеркивает сохраняющиеся геополитические риски для мировых поставок энергоносителей.
15 сентября The Wall Street Journal писала, что нефтяные компании США заявили о начале глобального топливного кризиса, о котором отраслевые руководители предупреждали последние месяцы. Американская нефть за три недели прибавила 19%, приблизившись к отметке $101 за баррель. Ситуацию, по данным WSJ, осложняют конфликт с Ираном, атаки на нефтяные суда и инфраструктуру, а также увеличение закупок нефти Китаем после использования собственных запасов.
14 сентября министр энергетики США Крис Райт в беседе с Bloomberg связал рост цен на дизель с ударами по российской энергетике. По его мнению, также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается война США и Ирана, а также блокировка трафика энергоресурсов в Персидском заливе.