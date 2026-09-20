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Сербия направит из резервов 20 000 т дизеля для стабилизации цен

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Белград задействует резервы дизельного топлива для предотвращения роста цен. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

«Сейчас мы закупаем еще 20 000 т дизельного топлива, чтобы обеспечить полное снабжение рынка. Мы будем держать цены как можно ниже, чем везде, потому что финансово мы лучше подготовлены, чем многие другие», – сказал он и привел в пример Францию, где цены достигают 2,4 евро за литр.

Вучич пояснил, что его беспокоит, «какая зима нас ждет», но действующие власти «должны сохранить стабильность, мир и обеспечить бесперебойное снабжение рынка, гарантируя потребителям доступ к нефтепродуктам и газу».

Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в середине сентября заявила, что около 10% АЗС в стране испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

18 сентября Bild со ссылкой на источники писала, что в ФРГ хотят сначала ввести скидку на бензин, а впоследствии установить потолок цен на топливо в стране.

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