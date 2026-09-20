Сербия направит из резервов 20 000 т дизеля для стабилизации цен

«Сейчас мы закупаем еще 20 000 т дизельного топлива, чтобы обеспечить полное снабжение рынка. Мы будем держать цены как можно ниже, чем везде, потому что финансово мы лучше подготовлены, чем многие другие», – сказал он и привел в пример Францию, где цены достигают 2,4 евро за литр.