Сербия направит из резервов 20 000 т дизеля для стабилизации цен
Белград задействует резервы дизельного топлива для предотвращения роста цен. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
«Сейчас мы закупаем еще 20 000 т дизельного топлива, чтобы обеспечить полное снабжение рынка. Мы будем держать цены как можно ниже, чем везде, потому что финансово мы лучше подготовлены, чем многие другие», – сказал он и привел в пример Францию, где цены достигают 2,4 евро за литр.
Вучич пояснил, что его беспокоит, «какая зима нас ждет», но действующие власти «должны сохранить стабильность, мир и обеспечить бесперебойное снабжение рынка, гарантируя потребителям доступ к нефтепродуктам и газу».
Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в середине сентября заявила, что около 10% АЗС в стране испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
18 сентября Bild со ссылкой на источники писала, что в ФРГ хотят сначала ввести скидку на бензин, а впоследствии установить потолок цен на топливо в стране.