Bild: Германия хочет ввести потолок цен на топливо
Правительство ФРГ намеревается сначала ввести скидку на бензин, а впоследствии установить потолок цен на топливо в стране. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, сейчас канцлер Германии Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбейл обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива в стране. Две меры должны вступить в силу одна за другой: cкидку на бензин при возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен – не позднее 1 января.
Не только Германия столкнулась с подорожанием топлива. 16 сентября официальный представитель правительства Франции Мод Брежон заявила, что около 10% автозаправочных станций (АЗС) в стране испытывают недостаток поставок как минимум одного вида топлива на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
14 сентября министр энергетики США Крис Райт в беседе с Bloomberg связал рост цен на дизель с ударами по российской энергетике. По его мнению, также это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между США и Ираном.
22 июня статистическое агентство «Евростат» сообщило, что стоимость автомобильного топлива и горюче-смазочных материалов для личного транспорта в странах Евросоюза в мае 2026 г. увеличилась на 20,7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.