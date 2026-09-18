Bild: Германия хочет ввести потолок цен на топливо

По данным издания, сейчас канцлер Германии Фридрих Мерц и вице-канцлер Ларс Клингбейл обсуждают способы, которые позволят снизить стоимость топлива в стране. Две меры должны вступить в силу одна за другой: cкидку на бензин при возможности введут с 1 октября за счет понижения энергетического налога на горючее, а ограничение цен – не позднее 1 января.