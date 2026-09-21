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Главная / Бизнес /

Уголь в порту Восточный подорожал до максимума с конца 2023 года

Инна Шульгина

Стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал/кг в порту Восточный за неделю к 11 сентября выросла на 6,1% до $106,1 за тонну (FOB). Это максимум с конца 2023 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NEFT Research.

С начала года уголь подорожал на 47,3%, относительно сентября 2025 г. – на 57,5%. Причины роста – сбои в логистике и высокая стоимость продукции конкурентов.

Цены на уголь в Индонезии превысили максимумы мая 2023 г., южноафриканский уголь приближается к максимумам осени 2023 г. Поддержку ценам оказывает удорожание СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аналитик Альфа-банка Борис Красноженов отметил, что в Европе выросли объемы угольной генерации, а в Китае предложение еще не восстановилось: в августе добыча снизилась на 7,7% год к году.‍

15 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на обзор агентства Argus, что Казахстан нарастил экспорт угля транзитом через территорию России в январе – июле 2026 г. на 20% год к году до 7,8 млн т. Показатель достиг исторического максимума для этого периода года. В основном казахстанский уголь поставляется на рынок стран Евросоюза (ЕС). Его крупнейшими покупателями являются Польша и Нидерланды. Также крупным импортером угля из Казахстана является Турция. Высокий спрос на казахстанский уголь в ЕС и Турции и увеличение поставок топлива через Россию обусловлены резким ростом цен на газ в Европе, отмечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.

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