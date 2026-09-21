Уголь в порту Восточный подорожал до максимума с конца 2023 года

15 сентября «Ведомости» писали со ссылкой на обзор агентства Argus, что Казахстан нарастил экспорт угля транзитом через территорию России в январе – июле 2026 г. на 20% год к году до 7,8 млн т. Показатель достиг исторического максимума для этого периода года. В основном казахстанский уголь поставляется на рынок стран Евросоюза (ЕС). Его крупнейшими покупателями являются Польша и Нидерланды. Также крупным импортером угля из Казахстана является Турция. Высокий спрос на казахстанский уголь в ЕС и Турции и увеличение поставок топлива через Россию обусловлены резким ростом цен на газ в Европе, отмечает советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.