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Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи снизился на 63%

Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

С января по август из Южной Кореи импортировали 23 000 легковых автомобилей с пробегом. Их число снизилось на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Самой популярной моделью стала Kia K3 – их вывезли в количестве 2318 штук. Востребованной можно назвать и Kia K5 – 1884 шт. Hyundai Avante и Hyundai Sonata импортировали 1515 и 1447 шт. соответственно. На пятом месте внедорожник Chevrolet Traillblazer – 1330 шт.

Доля подержанных автомобилей мощнее 160 л. c. в этом году составляет 12%. В 2025 г. на такие автомобили приходилось 84% корейского импорта машин с пробегом.

Целиков связывает сокращение импорта с введением планки льготного утиля. С 1 декабря действует новое правило: для физических лиц, ввозящих автомобиль с менее мощным двигателем, сохраняются льготные ставки 3400 руб. для автомобилей до 3 лет и 5200 руб. для автомобилей старше 3 лет, тогда как за автомобиль мощнее применяется коммерческий утилизационный сбор. Многие поставщики переключились на Китай, где выбор маломощных автомобилей гораздо шире.

20 сентября глава «Автостата» рассказал, что за восемь месяцев из Китая в Россию ввезли 75 000 легковых автомобилей с пробегом – почти вдвое, или на 98%, больше, чем за январь – август 2025 г. В 2026 г. самой популярной моделью стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron – 5926 штук. На втором месте – Toyota Corolla (5096 машин), далее следуют две модели Audi – Q3 (4088 автомобилей) и А3 (3907). Замыкает пятерку Volkswagen Golf (2809 машин).

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