Импорт автомобилей с пробегом из Южной Кореи снизился на 63%

20 сентября глава «Автостата» рассказал, что за восемь месяцев из Китая в Россию ввезли 75 000 легковых автомобилей с пробегом – почти вдвое, или на 98%, больше, чем за январь – август 2025 г. В 2026 г. самой популярной моделью стал среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron – 5926 штук. На втором месте – Toyota Corolla (5096 машин), далее следуют две модели Audi – Q3 (4088 автомобилей) и А3 (3907). Замыкает пятерку Volkswagen Golf (2809 машин).