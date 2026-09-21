Первый самолет МС-21 в парке «Аэрофлота» получит имя «Александр Яковлев»
Первый самолет МС-21, который поступит в парк «Аэрофлота», будет назван в честь авиаконструктора Александра Яковлева, сообщил глава авиакомпании Сергей Александровский в ходе подписания контракта на поставку этих самолетов. Его цитирует Telegram-канал «Аэрофлота».
Яковлев знаменит тем, что создал семейство истребителей «Як», которые составляли основу истребительной авиации СССР. В его конструкторском бюро был создан один из первых советских реактивных самолетов Як-15, а также первый отечественный серийный сверхзвуковой истребитель Як-27 и палубный штурмовик Як-38. Учебно-тренировочный самолет Як-18 долгие годы был основным для подготовки пилотов.
18 сентября «Аэрофлот» и «Ростех» заключили контракт на поставку второй партии из 90 самолетов МС-21. Авиакомпания получит суда с 2029 по 2032 г. Документ подписали авиаперевозчик, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Авиакапитал-сервис» и Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК).
Первые МС-21 будут задействованы на направлениях из Москвы в города европейской части России, а также в Поволжье, в Казань, в Самару и Нижний Новгород, дальше география будет расширяться – по мере роста поставок судов, рассказал после подписания министр транспорта Андрей Никитин.
На мероприятии, посвященном подписанию договора, шеф-пилот «Аэрофлота» Эдуард Советкин пообщался с летчиками-испытателями ОАК. Они поговорили о подготовке летного состава и об особенностях эксплуатации новых МС-21.