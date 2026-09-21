Первый самолет МС-21 в парке «Аэрофлота» получит имя «Александр Яковлев»

Яковлев знаменит тем, что создал семейство истребителей «Як», которые составляли основу истребительной авиации СССР. В его конструкторском бюро был создан один из первых советских реактивных самолетов Як-15, а также первый отечественный серийный сверхзвуковой истребитель Як-27 и палубный штурмовик Як-38. Учебно-тренировочный самолет Як-18 долгие годы был основным для подготовки пилотов.