Путин поддержал заключение крупнейшего контракта в авиастроительной отрасли«Аэрофлот» подписал соглашение на поставку 90 самолетов МС-21
Владимир Путин 18 сентября в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания договора об условиях поставки самолетов МС-21–310 «Аэрофлоту» и презентации новых инфраструктурных объектов гражданской авиации. Президент на связь вышел из Кремля, в то время как руководители «Аэрофлота», Минпромторга, Минтранса, ОАК и ОДК собрались в ангаре аэропорта «Шереметьево», где стоял новый импортозамещенный МС-21–310 – это самолет, который сейчас проходит через испытательные полеты, в июне в Жуковском показывали президенту.
Подписание контракта
Развитая авиационная сеть для России создает условия связанности территорий, транспортной доступности удаленных регионов в Арктике, Сибири и на Дальнем Востоке, сказал президент. Кроме того, современные самолеты являются дополнительным стимулом для роста экономики регионов. С 2021 г. в стране ввели 20 новых взлетно-посадочных полос и 26 аэровокзальных комплексов, отметил президент. В этот день по ВКС новые объекты инфраструктуры аэропортов были введены в Барнауле, Пскове, Махачкале и Южно-Сахалинске. К 2030 г. должно быть модернизировано не менее 75% аэропортов страны.
«И, конечно, нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов, что, принципиально, обеспечивать растущие потребности наших авиакомпаний в современной воздушной технике, и необходимо делать это за счет собственных, отечественных разработок, тем более что перспективные модели у нас есть, включая среднемагистральный МС-21», – сказал президент. Сейчас в производстве находится 18 таких машин, поставки «Аэрофлоту» должны начаться уже в 2027 г., напомнил он.
Теперь группа «Аэрофлот» заказывает еще 90 новых самолетов МС-21, подчеркнул президент: «По сути, речь идет о масштабном, долгосрочном контракте, которым будут загружены наши авиастроители, их смежники и подрядчики. Рассчитываю, что его выполнение будет вестись в строгом соответствии с намеченным графиком, без задержек и срывов».
Среднемагистральный самолет МС-21-310 в следующем году будет сертифицирован, заверил президента министр промышленности и торговли Антон Алиханов. По его словам, поставки 90 новых самолетов запланированы «Аэрофлоту» в течение четырех лет после 2028 г. Производитель предоставит «Аэрофлоту» комплекс технических услуг, который будет использоваться для подготовки персонала, что позволит создать условия для эффективной эксплуатации новых самолетов, и «авиакомпания сможет достичь всех показателей налета, которые сопоставимы с зарубежными аналогами».
Первые МС-21 будут задействованы на направлениях из Москвы в города европейской части России, а также в Поволжье, в Казань, в Самару и Нижний Новгород, дальше география будет расширяться – по мере роста поставок судов, сказал министр транспорта Андрей Никитин.
Подробности договоренностей
Пакет договоров, который был подписан, предусматривает поставку и лизинг 90 самолетов МС-21-310 для «Аэрофлота», а также полное техническое сопровождение этих судов и 18 ранее законтрактованных. ОАК выступает поставщиком самолетов и исполнителем по их полному техническому сопровождению, «Авиакапитал-Сервис» – лизингодателем, ОДК – соисполнителем по техническому сопровождению. Предполагается, что в 2029 г. «Аэрофлоту» будут поставлены 14 самолетов, в 2030 г. – 18 самолетов, в 2031 г. – 24 самолета и в 2032 г. – 34 самолета, сказал журналистам Алиханов. В 2027–2028 гг. в компанию должны поступить 18 самолетов по ранее заключенным контрактам.
На вопрос «Ведомостей» о стоимости контракта глава Минпромторга Алиханов и гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский не ответили.
Алиханов на вопрос о стоимости производства одного самолета сказал, что себестоимость будет постепенно снижаться до уровня менее 7,5 млрд руб. «Но еще раз повторю, это в экономических условиях текущего года. То есть понятно, что она в абсолютных числах будет другая, но у нас достаточно существенная такая будет работа», – отметил он.
По его словам, «это, по сути, несколько миллиардов вниз по цене мы должны будем срезать за счет как эффекта масштаба, который мы получаем благодаря такому крупному заказу авиакомпании, так и, конечно, работы с внутренней эффективностью как самой компании ОАК, так и ее подрядчиков, с которыми мы тоже часто эту работу ведем, так называемый план по репрайсингу». Сейчас в стоимость самолета заложен большой объем средств на НИОКР – здесь финансовую нагрузку на себя берет государство, сказал министр.
Государство будет субсидировать льготное кредитование авиакомпаниям и лизинговым компаниям при поставке новой техники, также сказал Алиханов: «На каждом этапе, на этапе аванса от авиакомпании возникает финансовая нагрузка, потому что ей надо где-то фондироваться. Мы будем компенсировать и субсидировать эти расходы. Это то как раз, о чем [премьер-министр] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал. И на этапе лизинговой компании тоже лизинговая компания фондируется по рыночной ставке, мы тоже будем субсидировать». По его словам, «Аэрофлот» при закупке новых самолетов давно применяет такой подход – авиакомпания платит аванс частями. Объем такого аванса будет доводиться от 25% до 30%. Также за 18 месяцев до поставки финансовую нагрузку от поставки новой авиатехники забирает на себя и рефинансирует лизинговая компания. «То есть, по большому счету, это разделение ответственности и стремление применить те же подходы, которые «Аэрофлот» применял при покупке иностранной авиатехники в предыдущие периоды, когда они покупали Boeing и Airbus», – сказал Алиханов.
Ключевой задачей Минтранса и Росавиации является прохождение сертификации самолетом так, чтобы он был «абсолютно надежен и безопасен для пассажиров», сказал Андрей Никитин: «Пока мы это не увидим, как бы самолет в эксплуатацию не выйдет. Но хочу подчеркнуть, у нас теснейшая работа с Министерством промышленности идет сегодня, с ОАК, с ОДК. Мы видим очень хорошую динамику по прохождению сертификации и надеемся, что все сроки будут исполнены».
Среднемагистральный самолет МС-21 разработан ПАО «Яковлев», входящей в «Ростех», вместимость самолета от 163 до 211 пассажиров. Росавиация в 2022–2025 гг. одобрила изменения типовой конструкции МС-21, связанные с установкой российского двигателя ПД-14, крыла и хвоста самолета из отечественных материалов, с 2025 г. на самолете испытываются российские бортовые системы. Программа сертификационных материалов выполнена более чем на 50%, на трех самолетах проведено свыше 120 сертификационных полетов. Борт, который был представлен в Жуковском и теперь в Шереметьево, впервые полетел 28 октября 2025 г. в Иркутске. На нем основные системы и агрегаты российского производства. На Иркутском авиационном заводе в разных стадиях производства находится еще 17 самолетов МС-21-310, которые планируется передать «Аэрофлоту», еще один самолет уже изготовлен и находится в Жуковском, где будет проходить проверку на соответствие требованиям. Планируется, что в дальнейшем в год будет производиться 36 самолетов, говорится в материалах к мероприятию.
Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, отвечая на вопрос «Ведомостей», сказал, что первому самолету, который поступит в парк компании, планируется присвоить имя авиаконструктора Александра Яковлева. По его словам, ведется подготовка персонала для самолета – здесь полная синхронизация с производителем: «У нас есть совместная дорожная карта и по подготовке пилотов, бортпроводников, инженеров, всего сопутствующего персонала».