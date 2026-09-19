Путин поддержал заключение крупнейшего контракта в авиастроительной отрасли

Государство будет субсидировать льготное кредитование авиакомпаниям и лизинговым компаниям при поставке новой техники, также сказал Алиханов: «На каждом этапе, на этапе аванса от авиакомпании возникает финансовая нагрузка, потому что ей надо где-то фондироваться. Мы будем компенсировать и субсидировать эти расходы. Это то как раз, о чем [премьер-министр] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал. И на этапе лизинговой компании тоже лизинговая компания фондируется по рыночной ставке, мы тоже будем субсидировать». По его словам, «Аэрофлот» при закупке новых самолетов давно применяет такой подход – авиакомпания платит аванс частями. Объем такого аванса будет доводиться от 25% до 30%. Также за 18 месяцев до поставки финансовую нагрузку от поставки новой авиатехники забирает на себя и рефинансирует лизинговая компания. «То есть, по большому счету, это разделение ответственности и стремление применить те же подходы, которые «Аэрофлот» применял при покупке иностранной авиатехники в предыдущие периоды, когда они покупали Boeing и Airbus», – сказал Алиханов.