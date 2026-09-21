В Венеции хотят увеличить сбор за однодневное посещение города до 30 евро

В августе 2024 г. правительство Италии предлагало повысить максимальный туристический сбор за проживание до 25 евро в сутки. Ставку предлагалось привязать к стоимости номера: от 5 евро для проживания дешевле 100 евро до 25 евро для номеров дороже 750 евро. К тому моменту наиболее популярным туристическим направлениям уже разрешили повысить налог до 10 евро за ночь, а поступления от туристических сборов выросли до 775 млн евро.