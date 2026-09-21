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В Венеции хотят увеличить сбор за однодневное посещение города до 30 евро

Анна Виноградова
Henrique Ferreira / Unsplash
Henrique Ferreira / Unsplash

Власти Венеции рассматривают возможность повысить сбор за однодневные туристические поездки с нынешних 5–10 евро до 30 евро. Об этом заявил советник городской администрации по бюджету и налогам Микеле Дзурин, сообщает Reuters. Окончательные параметры сбора на 2027 г. властям города предстоит согласовать с правительством Италии.

По словам Дзурина, нынешняя плата доступна практически всем посетителям и поэтому перестает выполнять сдерживающую функцию. Власти обсуждали повышение сбора даже до 50 евро, но могут установить максимальную ставку на уровне 30 евро. Цель меры – сократить число туристов, приезжающих в город на один день в наиболее загруженные периоды.

Венеция ввела плату за въезд для однодневных туристических поездок в 2024 г. В 2026 г. она составляла 5 евро при ранней оплате и 10 евро при покупке билета незадолго до посещения. Повышение сбора обсуждается на фоне роста туристической нагрузки в Италии: в 2023 г. страну посетили 65 млн иностранных туристов, что соответствовало допандемийному уровню.

В августе 2024 г. правительство Италии предлагало повысить максимальный туристический сбор за проживание до 25 евро в сутки. Ставку предлагалось привязать к стоимости номера: от 5 евро для проживания дешевле 100 евро до 25 евро для номеров дороже 750 евро. К тому моменту наиболее популярным туристическим направлениям уже разрешили повысить налог до 10 евро за ночь, а поступления от туристических сборов выросли до 775 млн евро.

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