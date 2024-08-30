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FT: максимальный размер туристического сбора в Италии может составить 25 евро

Ведомости

Правительство Италии предлагает повысить туристические сборы в стране в летний период из-за большого наплыва туристов. Об этом сообщила Financial Times.

Правительство планирует обсудить эту инициативу с представителями туристической отрасли и исходя из этого принять решение о повышении налогов, уточнила министр туризма Италии Даниэла Сантанче. В настоящий момент итальянские города могут вводить сборы на ночлег гостей, в зависимости от количества «звезд» у отеля они составляют от 1 до 5 евро с человека.

Теперь предлагается повысить максимальный размер сбора до 5 евро в сутки для номеров стоимостью менее 100 евро, до 10 евро – для номеров от 100 до 400 евро, до 15 евро за номера по 400–750 евро и до 25 евро за номера стоимостью более 750 евро за ночь.

Туристическая индустрия в стране пережила мощный подъем после падения, вызванного пандемией COVID-19. В 2023 г. число иностранных туристов в Италии составило 65 млн, что соответствует допандемийному уровню. По данным ЦБ страны, в 2019 г. муниципалитеты собрали в общей сложности 470 млн евро в виде туристических сборов. В прошлом году правительство позволило самым популярным туристическим направлениям повысить размер туристического налога до 10 евро за ночь, и сборы увеличились до 775 млн евро.

По данным СК «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, в 2023 г. в пятерку популярных направлений для пакетных туров россиян вошли Турция (56%), Россия (13%), Египет (10%), ОАЭ (7%) и Абхазия (5%). Для индивидуальных путешествий самыми востребованными направлениями стали Италия (22%), Россия (16%) и Турция (11%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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