FT: максимальный размер туристического сбора в Италии может составить 25 евро

Теперь предлагается повысить максимальный размер сбора до 5 евро в сутки для номеров стоимостью менее 100 евро, до 10 евро – для номеров от 100 до 400 евро, до 15 евро за номера по 400–750 евро и до 25 евро за номера стоимостью более 750 евро за ночь.