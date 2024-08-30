FT: максимальный размер туристического сбора в Италии может составить 25 евро
Правительство Италии предлагает повысить туристические сборы в стране в летний период из-за большого наплыва туристов. Об этом сообщила Financial Times.
Правительство планирует обсудить эту инициативу с представителями туристической отрасли и исходя из этого принять решение о повышении налогов, уточнила министр туризма Италии Даниэла Сантанче. В настоящий момент итальянские города могут вводить сборы на ночлег гостей, в зависимости от количества «звезд» у отеля они составляют от 1 до 5 евро с человека.
Теперь предлагается повысить максимальный размер сбора до 5 евро в сутки для номеров стоимостью менее 100 евро, до 10 евро – для номеров от 100 до 400 евро, до 15 евро за номера по 400–750 евро и до 25 евро за номера стоимостью более 750 евро за ночь.
Туристическая индустрия в стране пережила мощный подъем после падения, вызванного пандемией COVID-19. В 2023 г. число иностранных туристов в Италии составило 65 млн, что соответствует допандемийному уровню. По данным ЦБ страны, в 2019 г. муниципалитеты собрали в общей сложности 470 млн евро в виде туристических сборов. В прошлом году правительство позволило самым популярным туристическим направлениям повысить размер туристического налога до 10 евро за ночь, и сборы увеличились до 775 млн евро.
По данным СК «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru, в 2023 г. в пятерку популярных направлений для пакетных туров россиян вошли Турция (56%), Россия (13%), Египет (10%), ОАЭ (7%) и Абхазия (5%). Для индивидуальных путешествий самыми востребованными направлениями стали Италия (22%), Россия (16%) и Турция (11%).