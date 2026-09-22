ФАС проверит обоснованность цен производителей промышленного маргарина
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на рынке промышленного маргарина для хлебопекарной промышленности на фоне информации об их изменении. Об этом сообщили в ведомстве.
Как сообщили в ФАС, служба изучает финансово-экономические показатели крупнейших производителей маргарина для хлебопекарной отрасли за 2025–2026 гг.
Ведомство отметило, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле службы. В частности, группа компаний «Русагро», положение которой признано доминирующим на этом рынке, в рамках исполнения предписания информирует антимонопольный орган о повышении цен более чем на 5%.
Уточняется, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования.
По данным Росстата, с 8 по 14 сентября индекс потребительских цен в России составил 100,02%. С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07% (100,07%), а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%. В частности, за прошедшую неделю цены на маргарин повысились на 0,4%. За период с 18 по 24 августа цены на маргарин снижались на 0,1%.
18 марта ФАС сообщила, что объем биржевых торгов промышленным маргарином составил 4215 т. За 2024 г. объемы торгов достигли 2590 т, за 2025 г. – 995 т, за январь – февраль этого года – 630 т. Сейчас торги проводятся не реже двух раз в неделю на регулярной основе. Минимальный размер лота составляет 5 т.