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ФАС проверит обоснованность цен производителей промышленного маргарина

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит анализ цен на рынке промышленного маргарина для хлебопекарной промышленности на фоне информации об их изменении. Об этом сообщили в ведомстве.

Как сообщили в ФАС, служба изучает финансово-экономические показатели крупнейших производителей маргарина для хлебопекарной отрасли за 2025–2026 гг.

Ведомство отметило, что ценообразование на рынке промышленного маргарина находится на постоянном контроле службы. В частности, группа компаний «Русагро», положение которой признано доминирующим на этом рынке, в рамках исполнения предписания информирует антимонопольный орган о повышении цен более чем на 5%.

Уточняется, что при выявлении признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры реагирования.

По данным Росстата, с 8 по 14 сентября индекс потребительских цен в России составил 100,02%. С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07% (100,07%), а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%. В частности, за прошедшую неделю цены на маргарин повысились на 0,4%. За период с 18 по 24 августа цены на маргарин снижались на 0,1%.

18 марта ФАС сообщила, что объем биржевых торгов промышленным маргарином составил 4215 т. За 2024 г. объемы торгов достигли 2590 т, за 2025 г. – 995 т, за январь – февраль этого года – 630 т. Сейчас торги проводятся не реже двух раз в неделю на регулярной основе. Минимальный размер лота составляет 5 т.

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