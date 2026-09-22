ФАС проверит обоснованность цен производителей промышленного маргарина

По данным Росстата, с 8 по 14 сентября индекс потребительских цен в России составил 100,02%. С начала сентября потребительские цены увеличились на 0,07% (100,07%), а с начала 2026 г. инфляция составила 4,74%. В частности, за прошедшую неделю цены на маргарин повысились на 0,4%. За период с 18 по 24 августа цены на маргарин снижались на 0,1%.