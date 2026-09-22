«Ижавиа» создаст мобильную огневую группу для защиты аэропорта от БПЛА

1 мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля 2026 г. В ходе проверки с участием Ространснадзора и специалистов Росавиации выявлены нарушения воздушного законодательства: допуск к полетам самолета с неполным техобслуживанием, недостатки в системе управления безопасностью полетов и превышение норм рабочего времени персонала.