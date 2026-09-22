«Ижавиа» создаст мобильную огневую группу для защиты аэропорта от БПЛА
Авиакомпания «Ижавиа» объявила набор в мобильную огневую группу, которая будет обеспечивать защиту аэропорта Ижевска от беспилотников. Об этом сообщили в компании.
К участию в группе допускаются граждане любого возраста с любой категорией годности, включая категорию «Д», связанную с боевыми ранениями и заболеваниями. Обязательным условием является возможность выполнять должностные обязанности и положительное заключение военно-врачебной комиссии.
Для всех принятых в группу предусмотрено обучение. После его завершения участники будут заступать на боевое дежурство сроком на два месяца.
1 мая Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа» до 28 июля 2026 г. В ходе проверки с участием Ространснадзора и специалистов Росавиации выявлены нарушения воздушного законодательства: допуск к полетам самолета с неполным техобслуживанием, недостатки в системе управления безопасностью полетов и превышение норм рабочего времени персонала.
30 июля Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «Ижавиа». С 1 августа перевозчик перестал выполнять коммерческие перевозки и приостановил продажу билетов. 6 августа гендиректор «Ижавиа» Александр Синельников сообщил об уходе с должности.
На следующий день временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что власти региона намерены вернуть авиакомпании «Ижавиа» сертификат эксплуатанта к началу ноября 2026 г.