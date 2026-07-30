Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»Ее рейсы перераспределят между другими авиакомпаниями
Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа», приказ об этом подписал руководитель ведомства Дмитрий Ядров. С 1 августа перевозчик не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, говорится в сообщении Росавиации.
В нем поясняется, что авиакомпания в отведенный срок не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов.
В апреле Росавиация по итогам инспекции производственной базы перевозчика ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. В ходе инспекции были вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, отмечала Росавиация. Также было установлено ненадлежащее функционирование системы управления безопасностью полетов, выявлены нарушения в планировании работы членов летных экипажей, превышения нормы рабочего времени технического персонала.
Руководству авиакомпании рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, а также тщательный внутренний аудит подразделений, отвечающих за поддержание летной годности и техническое обслуживание самолетов. В случае неустранения недостатков авиакомпании придется уйти с рынка, предупреждал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
В «Ижавиа» признали замечания. Авиакомпания в мае сообщила, что утвердила план корректирующих мероприятий, согласованный с Ространснадзором.
Купленные гражданами билеты авиакомпании останутся действительными, заверили в Росавиации. По ее данным, на период до 1 февраля 2027 г. было продано почти 46 000 билетов из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Эти рейсы «Ижавиа» перераспределят между другими российскими авиакомпаниями.
Как следует из сообщения регулятора, техническую возможность пересадки предварительно подтвердили «Аэрофлот», «Победа», «Сибирь» (S7 Airlines), «Нордстар», «Ред вингс», «Северный ветер» и «Смартавиа». Эти перевозчики сообщили, что готовы увеличить частоту полетов на маршрутах «Ижавиа» или выполнить часть их рейсов по всем направлениям, уточнили в Росавиации.
Представитель гендиректора «Ижавиа» Александра Синельникова в комментариях в его Telegram-канале подтвердил, что билеты, купленные на всю глубину продаж, действительны, а также что «Ижавиа» выполнит взятые на себя обязательства перед пассажирами. «Всех перевезем. Никого не забудем. Остальное пока без комментариев», – написал он.
На московском направлении «Ижавиа» трижды в день летала в «Домодедово». Теперь на направлении из столицы Удмуртии в Москву летают «Аэрофлот» – по два ежедневных рейса и еще один по нескольким дням недели из «Шереметьево» и «Победа» – один раз в день из «Внуково». S7 с 1 августа также запустила один ежедневный рейс из «Домодедово» в Ижевск, следует из расписания на ее сайте. В расписании онлайн-агрегаторов на конец июля – начало августа 2026 г. на направлении между Ижевском и Москвой значатся рейсы этих перевозчиков, билетов на рейсы «Ижавиа» нет.
Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов назвал приостановку деятельности «Ижавиа» вынужденной мерой. Его слова приводятся в сообщении Росавиации. Эта мера позволит «в условленное время пересобрать компанию» и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания, отметил он. Самолеты «Ижавиа» арендуют другие перевозчики, сейчас идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями, добавил Ефимов.
Аннулирование сертификата эксплуатанта, по российскому законодательству, не предусматривает его восстановления, напоминает управляющий партнер группы Veta Илья Жарский. Для возобновления деятельности перевозчику потребуется фактически заново пройти процедуру сертификации: от проверки документации до инспекции производственной базы, поясняет он. Этот процесс может занять от нескольких месяцев до года в зависимости от масштаба флота и готовности пакета документов.
По мнению Жарского, особенность ситуации с «Ижавиа» в том, что причиной аннулирования стали грубые нарушения в системе управления безопасностью полетов и техническом обслуживании судов. Это означает, что для получения нового сертификата прежнему юридическому лицу потребуется полная смена менеджмента и перестройка внутренних процессов. Альтернатива – учреждение новой компании, что позволит избежать «наследия» претензий Росавиации и кажется наиболее реалистичным путем возвращения, полагает эксперт.
Ижевское авиапредприятие создано в 1944 г., сейчас «Ижавиа» – это государственный авиаперевозчик Приволжского федерального округа (100% акций принадлежит Удмуртской Республике). Авиакомпания также является базовым перевозчиком аэропорта Ижевска и его основным владельцем (99,5% акций). Флот «Ижавиа» состоит из двух узкофюзеляжных самолетов Boeing 737-800 и четырех среднемагистральных Як-42Д, следует из данных на сайте Росавиации.
В 2025 г. «Ижавиа» перевезла 683 000 пассажиров, что на 2% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании по РСБУ. Процент занятости пассажирских кресел составил 87% (-1 п. п.). Выручка компании за 2025 г. выросла на 10% до 6,9 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,6 раза до 1,67 млрд руб.
В апреле 2026 г. правительство Удмуртии включило «Ижавиа» в прогнозный план приватизации на текущий год. Передать ее инвестору планировалось вместе с аэропортом Ижевска, где в ноябре 2025 г. ввели в эксплуатацию новый международный терминал. «Ведомости» направили вопросы в авиакомпанию и в правительство региона.
В 2019 г. действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» уже ограничивалось и было продлено после устранения нарушений. Основанием послужили финансовые показатели и статистика задержек рейсов. После этого перевозчик заявлял, что выстроил более устойчивую и дисциплинированную систему управления процессами.
С 2023 г. Росавиация приостановила действие или аннулировала сертификат минимум у пяти авиакомпаний. В 2023 г. по заявлению самого перевозчика был приостановлен сертификат Royal Flight – компания прекратила полеты годом ранее после потери 11 из 13 самолетов из-за санкций, а затем лишилась сертификата окончательно. Оставшиеся два самолета Royal Flight позже перешли к «Победе» и Azur Air.
В 2024 г. сертификат был аннулирован у «Витязь-аэро» по итогам проверки после катастрофы Ми-8 на Камчатке 31 августа, в которой погибли 22 человека, а также у «Вяткаавиа» после крушения санитарного Ми-2 в Кировской области. В ноябре 2025 г. сертификат эксплуатанта потеряла «Ангара» – решение принято на основании внеплановой проверки Ространснадзора после крушения Ан-24 под Тындой в июле прошлого года, унесшего жизни 48 человек. В отношении Azur Air в марте 2026 г. были введены ограничения сертификата до 8 июня, но в начале июня они были сняты.