Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта «Ижавиа»

На московском направлении «Ижавиа» трижды в день летала в «Домодедово». Теперь на направлении из столицы Удмуртии в Москву летают «Аэрофлот» – по два ежедневных рейса и еще один по нескольким дням недели из «Шереметьево» и «Победа» – один раз в день из «Внуково». S7 с 1 августа также запустила один ежедневный рейс из «Домодедово» в Ижевск, следует из расписания на ее сайте. В расписании онлайн-агрегаторов на конец июля – начало августа 2026 г. на направлении между Ижевском и Москвой значатся рейсы этих перевозчиков, билетов на рейсы «Ижавиа» нет.