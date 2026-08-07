Власти Удмуртии хотят вернуть сертификат эксплуатанта «Ижавиа» к ноябрю

Сам Синельников в своем Telegram-канале написал, что считает решение об аннулировании сертификата «Ижавиа» «не совсем справедливым», но понимает его причины. «Конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут наше мнение не воспринималось от начала и до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем», – резюмировал он.