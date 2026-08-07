Власти Удмуртии хотят вернуть сертификат эксплуатанта «Ижавиа» к ноябрю

Власти Удмуртии хотят вернуть сертификат эксплуатанта «Ижавиа» к ноябрюВероятно, речь идет о подготовке компании к новой сертификации
Временно исполняющая обязанности главы Удмуртии Ольга Абрамова заявила, что власти региона намерены вернуть авиакомпании «Ижавиа» сертификат эксплуатанта к началу ноября 2026 г. Ее слова приводятся в сообщении на сайте главы республики и правительства региона 7 августа.
По словам Абрамовой, необходимый пакет документов планируется собрать к 20 августа, с Росавиацией достигнута договоренность о ежедневном сопровождении процесса. При благоприятном развитии ситуации сертификат может быть возвращен к началу ноября, добавила она.
Росавиация аннулировала сертификат «Ижавиа» 30 июля из-за критических нарушений в системе управления безопасностью полетов. Авиакомпания пыталась оспорить это решение в суде, но позднее отозвала иск. Накануне заявления Абрамовой состоялась ее встреча с главой Росавиации Дмитрием Ядровым. Стороны обсудили мероприятия по устранению замечаний, а также последовательность дальнейших шагов и сроки их реализации, следует из сообщения Росавиации.
«Ижавиа» не летает с 1 августа, ее рейсы передали авиакомпаниям «Аэрофлот» (включая «Россию»), S7, Nordwind и Red Wings. В апреле Росавиация по итогам инспекции производственной базы перевозчика ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. В ходе инспекции были вскрыты факты допуска к полету самолета, прошедшего необходимое техобслуживание не в полном объеме, отмечала Росавиация.
На момент повторной инспекционной проверки авиакомпания не предоставила подтверждения устранения замечаний, а именно – налаживания работы системы управления безопасностью полетов, сказал «Ведомостям» представитель Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации.
Как следует из сообщения на сайте главы и правительства Республики Удмуртии, Абрамова также провела встречу с коллективом «Ижавиа», на которой объявила о кадровых изменениях. Пост генерального директора покинул Александр Синельников, руководивший компанией с 2018 г. Временно исполняющим обязанности гендиректора назначен Руслан Набиев, ранее возглавлявший «Удмуртавтодор» и имеющий более 20 лет опыта в органах внутренних дел. Абрамова пояснила, что на текущем этапе важно обеспечить административные процессы, которые позволят компании приблизиться к получению сертификата.
Сам Синельников в своем Telegram-канале написал, что считает решение об аннулировании сертификата «Ижавиа» «не совсем справедливым», но понимает его причины. «Конфликты зачастую недопустимы в нашей отрасли, надо всегда быть конструктивными, но иногда даже на самые справедливые решения всегда есть свое мнение. Тут наше мнение не воспринималось от начала и до конца, и поэтому мы имеем то, что мы сейчас имеем», – резюмировал он.
Абрамова подчеркнула, что приоритетная задача для нового руководителя – сохранить коллектив. На встрече с Ядровым она также заявила, что для правительства Удмуртии принципиально важно сохранить кадровый потенциал предприятия и обеспечить социальную защищенность работников. Кроме того, она поддержала инициативу профсоюза о включении его представителей в рабочую группу по нормализации ситуации и поручила профильному министру взять этот вопрос на контроль.
Представитель правительства Удмуртии 5 августа говорил «Ведомостям», что власти региона продолжают подготовку к приватизации авиакомпании и заказали рыночную оценку 100% акций «Ижавиа», завершить которую планируется в октябре. Аннулирование сертификата, по словам собеседника, не повлияет на планы по продаже перевозчика. При этом эксперты отмечали, что после отзыва сертификата у компании сохраняются другие ликвидные активы – парк воздушных судов (два Boeing 737-800 и четыре Як-42) и аэропорт Ижевска, которым «Ижавиа» владеет на 99,5%. Остальные 0,5% принадлежат Удмуртии.
Согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП), аннулированный сертификат эксплуатанта не может быть восстановлен. Но противоречия между заявлением властей и нормами ФАП нет, считает старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. «Восстановить» сказано скорее в управленческом, а не в юридическом смысле, полагает он. Процедуры восстановления аннулированного сертификата не существует, ФАП это исключает, но получить новый сертификат тому же юридическому лицу никто не мешает, поясняет эксперт.
Сейчас все признаки указывают на подготовку компании к новой сертификации, продолжает Гейтс. Устранение замечаний – это этап перед инспекционной проверкой, а сохранение коллектива критически важно, поскольку заявитель должен подтвердить наличие персонала с действующими допусками, объясняет он.
Версию с созданием нового юрлица эксперт считает маловероятной, поскольку это не экономит время – процедура та же, но добавляет переоформление прав на суда, страховок, договоров и трудовых отношений. Такой сценарий имел бы смысл при банкротстве или неудовлетворительном финансовом состоянии компании, но сейчас публичных признаков этого нет, рассуждает собеседник.
«Ведомости» направили вопросы в Росавиацию и правительство региона.