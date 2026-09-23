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Главная / Бизнес /

Ozon будет выплачивать продавцам ежемесячные бонусы за страхование товаров

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Ozon с 5 октября запустит программу поддержки для продавцов одежды, обуви и аксессуаров. Маркетплейс будет каждый месяц до конца года формировать бонусную выплату в размере стоимости страхования fashion-товаров по полису от СПАО «Ингосстрах». Об этом Ozon сообщил в своем Telegram-канале.

Решение о выплатах принято из-за того, что продавцам этой категории товаров приходится отгружать много позиций. Покупатели часто заказывают несколько вариантов сразу, чтобы выбрать подходящие размер и модель. Ozon сообщил, что при расчете бонусов будет учитываться каждый день, когда застрахованный товар был на объектах или в логистике интернет-магазина.

Чтобы товар попал в расчет выплаты, нужно соблюдение трех условий. Это должен быть элемент одежды, обувь или некоторые из аксессуаров. Объявленная стоимость товара должна быть минимум на 5% ниже, чем сумма возмещения, которая получается по обычной формуле. Кроме того, для товара должно действовать страхование от массовых повреждений. Предприниматели получат первые бонусные выплаты уже в ноябре – за октябрь. Маркетплейс планирует такую программу до конца года.

21 сентября «Ведомости» писали, что Минфин прорабатывает вопрос отсрочки и рассрочки по налогам для Ozon и его селлеров по аналогии с РВБ. Объем поддержки определит правительство.

Необходимость поддержки возникла после серии атак беспилотников на логистическую инфраструктуру крупнейших маркетплейсов. Склады Wildberries начали подвергаться ударам 18 июля. Логистические центры Ozon впервые подверглись атакам 22 августа. 

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