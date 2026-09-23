Ozon будет выплачивать продавцам ежемесячные бонусы за страхование товаров

Чтобы товар попал в расчет выплаты, нужно соблюдение трех условий. Это должен быть элемент одежды, обувь или некоторые из аксессуаров. Объявленная стоимость товара должна быть минимум на 5% ниже, чем сумма возмещения, которая получается по обычной формуле. Кроме того, для товара должно действовать страхование от массовых повреждений. Предприниматели получат первые бонусные выплаты уже в ноябре – за октябрь. Маркетплейс планирует такую программу до конца года.