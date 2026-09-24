Руденко назвал «продвинутой» стадию переговоров по «Силе Сибири – 2»
Замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко на праздновании 60-летия института Китая и современной Азии РАН сообщил «Ведомостям», что переговоры по проекту «Сила Сибири – 2» находятся на продвинутой стадии. По его словам, работа ведется как с Китаем, так и с Монголией.
«Стадия продвинутая», – сказал Руденко, отвечая на вопрос «Ведомостей» о ходе переговоров. На вопрос о возможности завершить их в этом году он ответил: «Давайте не будем ставить искусственных сроков. На стадии нужно решить все вопросы». Речь, по его словам, идет в том числе о коммерческих и юридических вопросах.
В мае 2026 г. вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия и Китай договорились ускорить реализацию проекта. По его словам, компании дорабатывают конкретные контракты.
В сентябре 2025 г. «Газпром» и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири – 2» и транзитного газопровода «Союз – Восток» через Монголию. Проект предполагает поставки 50 млрд куб. м газа в год в течение 30 лет. В августе 2026 г. помощник президента Юрий Ушаков говорил, что тему проекта могут обсуждать на встречах российских и китайских представителей.