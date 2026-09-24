Руденко назвал «продвинутой» стадию переговоров по «Силе Сибири – 2»

«Стадия продвинутая», – сказал Руденко, отвечая на вопрос «Ведомостей» о ходе переговоров. На вопрос о возможности завершить их в этом году он ответил: «Давайте не будем ставить искусственных сроков. На стадии нужно решить все вопросы». Речь, по его словам, идет в том числе о коммерческих и юридических вопросах.