Минэкономразвития повысило прогноз индексации цен на газ до 10,4%

26 сентября 2025 г. Минэкономразвития закладывало индексацию цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, на 9,1% в 2027 г. Тогда на 2026 г. прогнозировалось повышение на 9,6%, а на 2028 г. – на 7%. Еще 30 сентября 2024 г. ведомство ожидало значительно более низкой индексации цен на газ в 2027 г. – на 4%.