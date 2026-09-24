Минэкономразвития повысило прогноз индексации цен на газ до 10,4%
Минэкономразвития пересмотрело параметры индексации регулируемых оптовых цен на газ «Газпрома» на внутреннем рынке. С 1 июля 2027 г. их планируется повысить на 10,4% вместо предусмотренных ранее 9,1%, следует из макроэкономического прогноза на 2026–2029 гг., рассмотренного 24 сентября на заседании правительства.
Новые параметры касаются цен на газ как для промышленности, так и для населения. Регулируемые цены «Газпрома» служат ориентиром и для независимых производителей, которые учитывают их при формировании собственной ценовой политики. Поэтому изменение параметров влияет на стоимость газа на внутреннем рынке в целом.
26 сентября 2025 г. Минэкономразвития закладывало индексацию цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения, на 9,1% в 2027 г. Тогда на 2026 г. прогнозировалось повышение на 9,6%, а на 2028 г. – на 7%. Еще 30 сентября 2024 г. ведомство ожидало значительно более низкой индексации цен на газ в 2027 г. – на 4%.