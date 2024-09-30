Минэкономразвития: платежи за ЖКХ вырастут на 11,9% с 1 июля 2025 года

Согласно прогнозу ведомства, с 1 июля 2026 г. тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 г. – на 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – 4%.