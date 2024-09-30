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Минэкономразвития: платежи за ЖКХ вырастут на 11,9% с 1 июля 2025 года

Ведомости

Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития России на ближайшие три года.

Тарифы на газ с 2025 г. проиндексируют на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%, сказано в документе.

Согласно прогнозу ведомства, с 1 июля 2026 г. тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 г. – на 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – 4%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что ведомство отслеживает изменения платы граждан за коммунальные услуги. В 2023 г. утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ФАС по проверке тарифов, благодаря чему была увеличена выявляемость нарушений тарифного законодательства в два раза по сравнению с прошлым годом.

Сумма экономически необоснованных средств, предписанных ведомством к исключению в 2024 г., составляет 8,2 млрд руб.  Они не будут учитываться при следующем установлении тарифов, что позволит снизить нагрузку на потребителей, указали в ФАС.

В ноябре 2023 г. правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг. Со второго полугодия 2024 г. средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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