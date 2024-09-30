Минэкономразвития: платежи за ЖКХ вырастут на 11,9% с 1 июля 2025 года
Индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 г. составит в среднем 11,9%. Об этом сообщается в прогнозе социально-экономического развития Минэкономразвития России на ближайшие три года.
Тарифы на газ с 2025 г. проиндексируют на 10,3%, на электроэнергию – на 12,6%, сказано в документе.
Согласно прогнозу ведомства, с 1 июля 2026 г. тарифы ЖКХ в среднем проиндексируют на 5,4%, с 1 июля 2027 г. – на 4,8%. Тарифы на газ в июле 2026 г. вырастут на 4,3%, в июле 2027 г. – на 4%. Индексация тарифов на электроэнергию с 1 июля 2026 г. прогнозируется на уровне 5,2%, с 1 июля 2027 г. – 4%.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что ведомство отслеживает изменения платы граждан за коммунальные услуги. В 2023 г. утверждено постановление о наделении полномочиями территориальных органов ФАС по проверке тарифов, благодаря чему была увеличена выявляемость нарушений тарифного законодательства в два раза по сравнению с прошлым годом.
Сумма экономически необоснованных средств, предписанных ведомством к исключению в 2024 г., составляет 8,2 млрд руб. Они не будут учитываться при следующем установлении тарифов, что позволит снизить нагрузку на потребителей, указали в ФАС.
В ноябре 2023 г. правительство утвердило предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024-2028 гг. Со второго полугодия 2024 г. средний индекс в Москве составит 11%, Московской области – 10,7%, Санкт-Петербурге – 9,8%, Ленинградской области – 10,2%, Северной Осетии – Алании – 13,7%, Хакасии – 4%, Омской области – 14%, Чукотском автономном округе – 4,9%. Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025-2028 гг. установлены в диапазоне от 0 до 2,1% в зависимости от региона.