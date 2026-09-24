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Главная / Бизнес /

SberDevices подала иск к «М.Видео» на 6,6 млрд рублей

Лиана Липанова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Компания SberDevices подала иск к основному юрлицу «М.Видео» – ООО «МВМ» – на 6,64 млрд руб. Соответствующее заявление было зарегистрировано Арбитражным судом Москвы 22 сентября 2026 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса», с которыми ознакомились «Ведомости».

Истцом по делу выступает ООО «СалютДевайсы», работающее под брендом SberDevices. Точная сумма требований составляет 6 637 715 618,86 руб. Суть претензий в карточке дела пока не раскрывается. Дело рассматривается в первой инстанции.

ООО «СалютДевайсы» занимается разработкой и производством умных устройств под брендом Sber, следует из информации на сайте SberDevices. Среди продукции компании – умные колонки, телевизоры и ТВ-приставки, а также устройства для умного дома. Юрлицо до 2022 г. называлось ООО «СберДевайсы». Сейчас на официальном сайте SberDevices в качестве юридического лица указано ООО «СалютДевайсы». «М.Видео» продает устройства SberDevices, в том числе телевизоры, умные колонки и другую электронику под брендом Sber.

«Ведомости» направили запросы в «М.Видео» и SberDevices. В «М.Видео» заявили, что компания находится в постоянном диалоге с контрагентом и продолжает взаимодействовать по рабочим вопросам. «Мы занимаемся урегулированием спора и нацелены на выработку взаимоприемлемого решения. Для нас важно сохранить конструктивные партнерские отношения, поэтому мы ведем предметную работу по возникшим разногласиям», – пояснили в пресс-службе ритейлера.

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