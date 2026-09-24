SberDevices подала иск к «М.Видео» на 6,6 млрд рублей

ООО «СалютДевайсы» занимается разработкой и производством умных устройств под брендом Sber, следует из информации на сайте SberDevices. Среди продукции компании – умные колонки, телевизоры и ТВ-приставки, а также устройства для умного дома. Юрлицо до 2022 г. называлось ООО «СберДевайсы». Сейчас на официальном сайте SberDevices в качестве юридического лица указано ООО «СалютДевайсы». «М.Видео» продает устройства SberDevices, в том числе телевизоры, умные колонки и другую электронику под брендом Sber.