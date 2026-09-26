Правительство вводит 35%-ную пошлину на БАДы из недружественных стран

Россия в сентябре 2025 г. повысила пошлины на солодовое пиво и сидр из недружественных стран. Тариф на пиво повышается с 1 евро до 1,5 евро за литр, на сидр – с 22,5 до 30%. Изначально меру установили до конца 2025 г., позже ее продлили до 31 декабря 2027 г.