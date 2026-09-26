Правительство вводит 35%-ную пошлину на БАДы из недружественных стран
Правительство РФ вводит таможенную пошлину в 35% на биологически активные добавки к пище (БАДы) из недружественных стран. Это следует из постановления кабмина.
Мера вводится до 31 декабря 2027 г. Ограничение не распространяется на БАДы из Венгрии и Словакии.
В последнюю редакцию перечня стран, «совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», входят Великобритания, все страны ЕС, США, Канада, Исландия, Япония, а также Республика Корея и др.