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Правительство вводит 35%-ную пошлину на БАДы из недружественных стран

Максим Цуланов

Правительство РФ вводит таможенную пошлину в 35% на биологически активные добавки к пище (БАДы) из недружественных стран. Это следует из постановления кабмина.

Мера вводится до 31 декабря 2027 г. Ограничение не распространяется на БАДы из Венгрии и Словакии.

В последнюю редакцию перечня стран, «совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации», входят Великобритания, все страны ЕС, США, Канада, Исландия, Япония, а также Республика Корея и др.

Россия в сентябре 2025 г. повысила пошлины на солодовое пиво и сидр из недружественных стран. Тариф на пиво повышается с 1 евро до 1,5 евро за литр, на сидр – с 22,5 до 30%. Изначально меру установили до конца 2025 г., позже ее продлили до 31 декабря 2027 г.

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