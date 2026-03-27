Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Власти могут повысить пошлины на ввоз крепкого алкоголя из недружественных стран

Власти могут повысить пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с 3 до 5 евро на 1 л. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на алкогольном рынке.

Повысить пошлины могут уже с 1 мая этого года. По словам одного из собеседников издания, увеличение пошлин поможет снизить проседание спроса на российский коньяк и виски.

Сейчас в России действует пошлина на крепкий алкоголь из недружественных стран в размере 20% от таможенной стоимости продукции. При этом пошлина должна составлять не менее €3 за 1 л спирта в напитке.

Производство водки в России сократилось за год на 4,2%

Бизнес / Торговля и услуги

Это может привести к значительном росту цен, предположил в комментарии изданию президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. По его словам, это неизбежно приведет к снижению продаж самых популярных зарубежных алкогольных марок.

В июле 2023 г. правительство РФ ввело пошлины на ввоз вина из недружественных стран выросли с 12,5 до 20% (но не менее $1,5 за литр). Это обосновывалось ответными мерами на действия в отношении России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её