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Глава ЦСР допустил пересмотр правил возврата товаров с маркетплейсов

Смелов указал на необходимость повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов
Дарья Снегова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями покупателей, которые возвращают товары надлежащего качества. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.

«Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, – когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Смелова, целесообразно ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, например продуктов питания и лекарственных средств. «Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение», – пояснил глава ЦСР.

Смелов также указал на необходимость повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. «Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену», – добавил он.

Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. В частности, предлагается разделить термины «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения». В феврале 2026 г. Конституционный суд поручил внести поправки в закон о защите прав потребителей, касающиеся условий возврата товаров, купленных дистанционно .

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