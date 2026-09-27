Глава ЦСР допустил пересмотр правил возврата товаров с маркетплейсов

Глава ЦСР допустил пересмотр правил возврата товаров с маркетплейсовСмелов указал на необходимость повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов
Продавцы на маркетплейсах сталкиваются со злоупотреблениями покупателей, которые возвращают товары надлежащего качества. Об этом заявил глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов.
«Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, – когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Смелова, целесообразно ограничить возврат отдельных категорий товаров, которые нельзя свободно вернуть и в обычной офлайн-рознице, например продуктов питания и лекарственных средств. «Для парфюмерии, косметики, электроники и некоторых других категорий разумно приблизить порядок возврата к правилам традиционной торговли после того, как покупатель осмотрел товар и подтвердил его получение», – пояснил глава ЦСР.
Смелов также указал на необходимость повысить прозрачность контроля за возвратами для продавцов. «Если подобные издержки полностью перекладывать на продавца, в конечном счете он будет вынужден включить их в цену», – добавил он.
Минэкономразвития подготовило второй пакет мер по регулированию платформенной экономики. В частности, предлагается разделить термины «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения». В феврале 2026 г. Конституционный суд поручил внести поправки в закон о защите прав потребителей, касающиеся условий возврата товаров, купленных дистанционно .