Глава ЦСР допустил пересмотр правил возврата товаров с маркетплейсов

«Необходима точечная корректировка законодательства о защите прав потребителей, прежде всего в части возврата качественных товаров, купленных на маркетплейсах, – когда у товара нет недостатков, но он не подошел покупателю либо тот просто изменил решение», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).