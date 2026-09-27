Nestle изучает варианты действий после потери контроля над бизнесом в России
В Nestle заявили, что сейчас оценивают ситуацию и возможные варианты действий. Компания намерена предпринять необходимые шаги для защиты своих прав. Как отмечает издание, штаб-квартира концерна в Веве уже потеряла контроль над шестью российскими предприятиями, но пока не отказалась от бизнеса в России.
Государственный секретариат Швейцарии по экономическим вопросам (SECO) и федеральный департамент иностранных дел страны сообщили NZZ, что находятся в контакте с Nestle и оказывают ей поддержку «по дипломатическим каналам». Власти намерены предоставить концерну возможность изложить свою позицию российской стороне и добиться отмены временного управления.
В Nestle также уточнили, что заявления российского подразделения компании о продолжении работы в обычном режиме и сотрудничестве с новым управляющим «Л.Е.В. Менеджемент» не были согласованы со штаб-квартирой.
По данным NZZ, в российских подразделениях Nestle работают около 7000 человек, а всего в компании по всему миру – порядка 270 000 сотрудников.
21 сентября в «Нестле Россия» заявили, что передача во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» не является национализацией.
17 сентября президент РФ Владимир Путин передал активы «Нестле Россия» во временное управление компании «Л.Е.В. Менеджмент». В российской «дочке» Nestle долей в 84,082% владеет Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% – Nestle Deutschland AG. Тем же указом под управление «Л.Е.В. Менеджмент» передана «дочка» Auchan.