Nestle изучает варианты действий после потери контроля над бизнесом в России

В Nestle заявили, что сейчас оценивают ситуацию и возможные варианты действий. Компания намерена предпринять необходимые шаги для защиты своих прав. Как отмечает издание, штаб-квартира концерна в Веве уже потеряла контроль над шестью российскими предприятиями, но пока не отказалась от бизнеса в России.