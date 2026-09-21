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Главная / Бизнес /

«Нестле»: передача во временное управление не является национализацией

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В «Нестле Россия» заявили, что передача во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» не является национализацией. Об этом говорится в сообщении компании.

«Группа компаний «Нестле» в России продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность», – говорится в сообщении.

В группе выразили уверенность, что сотрудничество с командой «Л.Е.В. Менеджмент» будет способствовать развитию и повышению эффективности работы компании.

До этого похожее заявление выпустил «Ашан ритейл Россия». Там также заявили, что продолжат работу в России в полном объеме.

17 сентября этого года президент РФ Владимир Путин передал во временное управление «Нестле Россия». В российской «дочке» Nestle долей в 84,082% владеет Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% – Nestle Deutschland AG. Тем же указом под управление «Л.Е.В. Менеджмент» передана «дочка» Auchan. Компании находятся во временном управлении АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. АО было зарегистрировано в октябре 2024 г., его генеральным директором с 10 сентября этого года является Андрей Краюшкин.

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