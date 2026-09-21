«Нестле»: передача во временное управление не является национализацией

17 сентября этого года президент РФ Владимир Путин передал во временное управление «Нестле Россия». В российской «дочке» Nestle долей в 84,082% владеет Societe des Produits Nestle S.A. и 15,918% – Nestle Deutschland AG. Тем же указом под управление «Л.Е.В. Менеджмент» передана «дочка» Auchan. Компании находятся во временном управлении АО «Л.Е.В. Менеджмент» с уставным капиталом 15 000 руб. АО было зарегистрировано в октябре 2024 г., его генеральным директором с 10 сентября этого года является Андрей Краюшкин.