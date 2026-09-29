«Росатом» планирует начать строительство литиевого комбината в Мали в 2028 году

28 августа президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности холдинга. Президент назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил результаты ее работы. По его словам, «Росатом» является одним из крупнейших мировых холдингов, работающих в режиме полного цикла как в сфере обеспечения безопасности страны, так и в области мирного атома. Путин также отметил работу госкорпорации за рубежом.