«Росатом» планирует начать строительство литиевого комбината в Мали в 2028 году
Проект «Бугула» является одним из ключевых элементов литиевой программы «Росатома». В 2027 г. планируется перейти к подготовке технико-экономического обоснования проекта, после чего начать строительство комбината.
«Росатом» рассчитывает привлечь к реализации проекта инвесторов из дружественных стран. Госкорпорация рассматривает разработку месторождения в Мали как часть своей программы по развитию литиевого направления.
Ресурсы категории Inferred на месторождении «Бугула» увеличены в 1,5 раза – до 458 000 т карбоната лития. За два года специалисты «Ураниум Уан Груп» провели геологоразведку на площади более 200 кв. км, пробурили более 100 скважин и извлекли свыше 20 км керна.
Полученные результаты, по данным «Страны Росатом», подтверждают потенциал месторождения для промышленного производства сподуменового концентрата – сырья для производства лития, востребованного аккумуляторной промышленностью.
28 августа президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности холдинга. Президент назвал атомную промышленность одной из ключевых отраслей и отметил результаты ее работы. По его словам, «Росатом» является одним из крупнейших мировых холдингов, работающих в режиме полного цикла как в сфере обеспечения безопасности страны, так и в области мирного атома. Путин также отметил работу госкорпорации за рубежом.