В ФРГ поручили Sefe ускорить закачку газа в подземные хранилища

22 ноября 2025 г. руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сказал, что Германии придется еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE. По словам Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». В случае расторжения SEFE договоренностей ей все равно пришлось бы платить, и Россия «смогла бы повторно продать этот газ».