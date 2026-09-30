В ФРГ поручили Sefe ускорить закачку газа в подземные хранилища
Министр экономики Германии Катерина Райхе поручила государственной энергетической компании SEFE увеличить темпы закупки и закачки природного газа в подземные хранилища. Об этом сообщила Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве.
Решение было принято вечером во вторник и согласовано с канцлером Фридрихом Мерцем, пишет издание. SEFE до национализации носила название Gazprom Germania и являлась дочерней структурой «Газпрома».
По данным Handelsblatt, распоряжение связано с низким уровнем заполненности немецких газовых хранилищ. Власти ФРГ оценивают ситуацию как создающую определенные геополитические риски и намерены ускорить накопление запасов топлива.
8 июня Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил компании SEFE продолжать арбитраж с «Газпром экспортом» за рубежом. Иск был подан 31 марта. Заявление касается приведения в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения. SEFE была национализирована правительством Германии после февраля 2022 г.
22 ноября 2025 г. руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер сказал, что Германии придется еще несколько лет импортировать газ из России через компанию SEFE. По словам Мюллера, «эти поставки государство не может ограничить без европейского санкционного режима». В случае расторжения SEFE договоренностей ей все равно пришлось бы платить, и Россия «смогла бы повторно продать этот газ».