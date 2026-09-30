АТОР: задержание владельца Anex Group не повлияют на работу Anex
Распространяемая информация о «задержании» владельца Anex Group Нешета Кочкара остается непроверенной и официально не подтверждена. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В ассоциации отметили, что сообщения о проверках известных людей в Турции не влияют и не могут повлиять на работу российского туроператора Anex и его принимающих компаний за рубежом.
Операционная деятельность компании продолжается в обычном режиме. Туристы планово отправляются на отдых и возвращаются, обслуживание клиентов и взаимодействие с розничными партнерами проходят без перебоев.
В АТОР также не ожидают проблемных ситуаций или изменений на туристическом рынке в связи с сообщениями турецких СМИ о Кочкаре.
30 сентября издание Haberler со ссылкой на прокуратуру района Серик писало о задержании Кочкара в Анталье в рамках расследования по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции. Согласно информации, оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с туристическим бизнесом, были проведены в Анталье в рамках расследования, координируемого Главной прокуратурой района Серик. Одновременно с выдачей ордеров на задержание 20 человек были проведены рейды по 35 адресам и на двух судах. В ходе операций задержаны 18 подозреваемых, поиски еще двух продолжаются.