АТОР: задержание владельца Anex Group не повлияют на работу Anex

30 сентября издание Haberler со ссылкой на прокуратуру района Серик писало о задержании Кочкара в Анталье в рамках расследования по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции. Согласно информации, оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с туристическим бизнесом, были проведены в Анталье в рамках расследования, координируемого Главной прокуратурой района Серик. Одновременно с выдачей ордеров на задержание 20 человек были проведены рейды по 35 адресам и на двух судах. В ходе операций задержаны 18 подозреваемых, поиски еще двух продолжаются.