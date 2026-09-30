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Главная / Бизнес /

АТОР: задержание владельца Anex Group не повлияют на работу Anex

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Распространяемая информация о «задержании» владельца Anex Group Нешета Кочкара остается непроверенной и официально не подтверждена. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что сообщения о проверках известных людей в Турции не влияют и не могут повлиять на работу российского туроператора Anex и его принимающих компаний за рубежом.

Операционная деятельность компании продолжается в обычном режиме. Туристы планово отправляются на отдых и возвращаются, обслуживание клиентов и взаимодействие с розничными партнерами проходят без перебоев.

В АТОР также не ожидают проблемных ситуаций или изменений на туристическом рынке в связи с сообщениями турецких СМИ о Кочкаре.

30 сентября издание Haberler со ссылкой на прокуратуру района Серик писало о задержании Кочкара в Анталье в рамках расследования по обвинениям в употреблении и распространении наркотиков, а также в организации проституции. Согласно информации, оперативные мероприятия в отношении ряда лиц, связанных с туристическим бизнесом, были проведены в Анталье в рамках расследования, координируемого Главной прокуратурой района Серик. Одновременно с выдачей ордеров на задержание 20 человек были проведены рейды по 35 адресам и на двух судах. В ходе операций задержаны 18 подозреваемых, поиски еще двух продолжаются.

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