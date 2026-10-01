Деловая активность обрабатывающих отраслей РФ в сентябре почти перешла к росту
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в сентябре поднялся до 49,8 п., прибавив 1 п. п. Динамика в основном обусловлена ослаблением ценового давления по сравнению с августом, а также замедлением темпов роста отпускных цен, говорится в материалах исследования S&P Global.
Значение индекса ниже 50 п. указывает на снижение деловой активности в секторе. Спрос на российскую промышленную продукцию в сентябре оставался слабым. Респонденты S&P Global отмечали, что снижение продаж было во многом обусловлено высокими ценами и конкуренцией. Объемы производства тоже упали на фоне слабого спроса. Впрочем, темпы этого спада замедлились по сравнению с августом.
В секторе видно ухудшение конъюнктуры. Темпы уменьшения количества новых экспортных заказов стали максимальными с мая 2022 г. Кроме того, компании продолжили сокращать численность персонала. Компании часто отмечали, что не нанимают новых сотрудников взамен уволившихся по собственному желанию.
Снизились и объемы закупок сырья, поскольку потребность в производстве упала, а для выполнения новых заказов использовались имеющиеся запасы. Ухудшилось качества услуг поставщиков. Согласно имеющимся данным, в сентябре на их работу негативно повлияли транспортные задержки и логистические проблемы, отчего сроки выполнения заказов увеличились максимально с октября 2024 г.
Индекс PMI рассчитывается каждый месяц на основе опросов промышленных компаний частного сектора. Весной 2026 г. в России индекс PMI находился ниже отметки в 50 пунктов. PMI в промышленном секторе за апрель снизился до 48,1 по сравнению с 48,3 в марте. В S&P Global отмечали, что давление на российскую промышленность идет со стороны как внешнего, так и внутреннего спроса. В июне и июле индекс указывал на рост деловой активности в секторе – 50,3 п. и 50,7 п. соответственно. В августе она снова перешагнула 50 п.