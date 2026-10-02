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Главная / Бизнес /

Новак: ФАС подключилась к проверкам независимых АЗС с дорогим бензином

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Необходимые меры в отношении независимых автозаправочных станций, продающих бензин по завышенным ценам, уже принимаются. Об этом ИС «Вести» заявил вице-премьер РФ Александр Новак .

По его словам, к работе подключилась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Проверки связаны с ситуацией на рынке топлива и ценами на бензин на независимых АЗС.

Вице-премьер отметил, что сейчас уже начато 58 антимонопольных расследований. Он подчеркнул, что по выявленным случаям федеральные органы принимают необходимые меры.

30 сентября ФАС сообщила о возбуждении 58 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Также в регионах продолжается заключение соглашений с независимыми операторами АЗС о стабилизации цен на топливо в рамках постановления правительства № 662. Сейчас соглашения действуют в 15 регионах, ФАС намерена контролировать их исполнение.

21 сентября Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям продолжить совместную работу по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами и обеспечению стабильного снабжения субъектов. Отдельно отмечена необходимость при формировании долгосрочных решений учитывать возможные риск-сценарии. Они должны предусматривать своевременные меры реагирования, включая увеличение производства нефтепродуктов и корректировку объемов импорта топлива.

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