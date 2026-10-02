Новак: ФАС подключилась к проверкам независимых АЗС с дорогим бензином

30 сентября ФАС сообщила о возбуждении 58 дел в отношении ряда нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Кроме того, хозяйствующим субъектам было выдано 91 предупреждение. В ФАС отметили, что большая часть выявленных нарушений приходится на независимых участников розничного топливного рынка. Также в регионах продолжается заключение соглашений с независимыми операторами АЗС о стабилизации цен на топливо в рамках постановления правительства № 662. Сейчас соглашения действуют в 15 регионах, ФАС намерена контролировать их исполнение.