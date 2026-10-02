Германия начала приватизацию бывшего подразделения «Газпрома»
Правительство Германии запустило процесс приватизации энергетической компании SEFE, ранее работавшей как Gazprom Germania. Минэкономики ФРГ начало отбор юридических консультантов для сделки, а инвестиционные банки подают заявки на участие в приватизации, сообщила Börsen-Zeitung. Стоимость компании оценивается примерно в 6 млрд евро.
SEFE была национализирована Германией в 2022 г. после перехода Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства и переименования компании. Еврокомиссия тогда одобрила переход 100% SEFE под контроль немецкого государства. По условиям господдержки Германия должна сократить свою долю в компании как минимум на 75% до конца 2028 г.
30 сентября власти ФРГ поручили SEFE ускорить закупку и закачку газа в подземные хранилища. Решение министра экономики Катерины Райхе было согласовано с канцлером Фридрихом Мерцем.