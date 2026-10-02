Германия начала приватизацию бывшего подразделения «Газпрома»

SEFE была национализирована Германией в 2022 г. после перехода Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства и переименования компании. Еврокомиссия тогда одобрила переход 100% SEFE под контроль немецкого государства. По условиям господдержки Германия должна сократить свою долю в компании как минимум на 75% до конца 2028 г.