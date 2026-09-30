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В Германии бывшей «дочке» «Газпрома» поручили ускорить закачку газа в хранилища

Татьяна Мозолевская
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

В ФРГ поручили бывшей «дочке» «Газпрома» компании Sefe увеличить темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ). Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в минэкономики Германии.

Соответствующее поручение компании дала министр экономики ФРГ Катерина Райхе. Решение было принято поздно вечером 29 сентября и согласовано с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По данным издания, причиной стали сохраняющиеся низкие уровни заполненности немецких газовых хранилищ перед началом зимы и геополитические риски.

В середине сентября Райхе уже призывала Sefe закупать газ для заполнения хранилищ. Однако тогда компания подчеркивала, что речь не шла о прямом поручении со стороны правительства, а решение о закупках было принято ею самостоятельно исходя из коммерческих соображений.

Handelsblatt отмечает, что ранее Райхе выступала против преждевременного вмешательства государства в газовый рынок, опасаясь дополнительного роста цен. При этом министр заявляла, что власти подготовили инструменты для реагирования на различные сценарии развития ситуации.

27 сентября Politico со ссылкой на письмо комиссара по энергетике и жилищному хозяйству Дана Йоргенсена министрам стран ЕС писала, что Еврокомиссия призвала страны Европейского союза сократить потребление газа и электроэнергии для сдерживания цен на фоне глобального энергетического кризиса. 25 сентября представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итоконен сообщала, что газоснабжение Евросоюза остается стабильным, несмотря на высокие цены на энергоносители.

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