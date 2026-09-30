В Германии бывшей «дочке» «Газпрома» поручили ускорить закачку газа в хранилища

В середине сентября Райхе уже призывала Sefe закупать газ для заполнения хранилищ. Однако тогда компания подчеркивала, что речь не шла о прямом поручении со стороны правительства, а решение о закупках было принято ею самостоятельно исходя из коммерческих соображений.