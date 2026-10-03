Продажи топлива на АЗС с пределом цен включат в биржевой норматив
Правительство разрешило производителям бензина и дизельного топлива до конца 2026 г. учитывать продажи на отдельных АЗС в минимальном нормативе обязательных биржевых продаж. Речь идет об АЗС, которые заключили с регионами соглашения об установлении предельного уровня цен. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает «Интерфакс».
Такие заправки должны предоставлять сведения о реализуемом бензине и дизельном топливе. В правительстве пояснили, что мера позволит приоритетно обеспечивать их топливом и будет способствовать стабильности внутреннего рынка. Кроме того, при выполнении норматива разрешили учитывать продажи как отдельных НПЗ, так и нескольких заводов одной компании в совокупности.
2 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что на российском рынке бензина сохраняется небольшой дефицит, однако ажиотажного спроса нет. По его словам, около 80% продаж нефтепродуктов на АЗС приходится на крупные вертикально интегрированные нефтяные компании, на заправках которых цены растут примерно на уровне инфляции.
14 сентября правительство разрешило учитывать в биржевом нормативе поставки бензина и дизеля тепловым и электростанциям. Эта мера также действует до конца 2026 г.