Продажи топлива на АЗС с пределом цен включат в биржевой норматив

Такие заправки должны предоставлять сведения о реализуемом бензине и дизельном топливе. В правительстве пояснили, что мера позволит приоритетно обеспечивать их топливом и будет способствовать стабильности внутреннего рынка. Кроме того, при выполнении норматива разрешили учитывать продажи как отдельных НПЗ, так и нескольких заводов одной компании в совокупности.