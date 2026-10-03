AP: на нефтяном объекте в Эр-Рияде начался пожар

28 сентября Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад» после его восстановления от последствий атак беспилотников в начале сентября. 11 сентября работу трубопровода приостанавливали после серии ударов в районах Эр-Рияда и Медины, в результате которых пострадали несколько человек.