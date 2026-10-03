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AP: на нефтяном объекте в Эр-Рияде начался пожар

Анна Виноградова

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем объекте Saudi Aramco в Эр-Рияде, над ним поднялся густой черный дым. Об этом сообщило Associated Press (AP) со ссылкой на очевидца. Причина возгорания пока неизвестна.

По словам собеседника агентства, власти усилили меры безопасности в районе объекта, а полиция перекрыла ведущие к нему дороги. Saudi Aramco и правительственный Центр международных коммуникаций Саудовской Аравии на момент публикации не ответили на запросы AP о комментарии.

28 сентября Саудовская Аравия возобновила экспорт нефти по трубопроводу «Восток – Запад» после его восстановления от последствий атак беспилотников в начале сентября. 11 сентября работу трубопровода приостанавливали после серии ударов в районах Эр-Рияда и Медины, в результате которых пострадали несколько человек.

25 сентября стало известно, что Франция направит военных для защиты нефтяного порта Янбу. Порт приобрел особое значение для экспорта саудовской нефти на фоне перебоев в Ормузском проливе. 8 сентября хуситы атаковали ракетами и беспилотниками несколько городов Саудовской Аравии, в том числе объекты Saudi Aramco.

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