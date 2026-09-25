Франция направит военных для защиты нефтяного порта Янбу в Саудовской Аравии

«Мы направим военные средства – солдат, радары и системы обороны», – сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что Франция «не вступает ни в какой конфликт». Возможное размещение истребителей Rafale будет зависеть от развития ситуации, несколько французских самолетов уже находятся в регионе.