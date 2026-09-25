Франция направит военных для защиты нефтяного порта Янбу в Саудовской Аравии
Франция направит военнослужащих, радары и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты нефтепровода и НПЗ в порту Янбу на Красном море. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил 24 сентября, пишет The Wall Street Journal. Решение согласовано с властями королевства.
«Мы направим военные средства – солдат, радары и системы обороны», – сказал Макрон. При этом он подчеркнул, что Франция «не вступает ни в какой конфликт». Возможное размещение истребителей Rafale будет зависеть от развития ситуации, несколько французских самолетов уже находятся в регионе.
Янбу приобрел особое значение для нефтяных поставок после перебоев в Ормузском проливе. Нефтепровод «Восток – Запад» протяженностью около 1200 км позволяет доставлять саудовскую нефть с побережья Персидского залива к Красному морю в обход Ормуза. Его пропускная способность достигает 7 млн барр. в сутки, из которых около 5 млн могут идти на экспорт.
27 июля хуситы заявили об ударах по объектам, обеспечивающим транспортировку нефти в порт Янбу. 10 сентября нефтепровод «Восток – Запад» подвергся серии атак в районах Эр-Рияда и Медины, а 11 сентября Саудовская Аравия приостановила его работу. 15 сентября королевство предупредило европейских клиентов об отмене части поставок нефти на фоне остановки трубопровода и атак в Красном море.