Самые яркие отставки и назначения 2019 года
Масштабные перестановки на высшем уровне произошли в «Газпроме». В феврале 2019 г. «Газпром» сообщил об отставке двух ключевых зампредов – Александра Медведева и Валерия Голубева, которые де-юре делили между собой ответственность за весь сбыт. В ведении Медведева был экспорт в дальнее зарубежье, Голубев отвечал за внутренний рынок, поставки в СНГ, а также взаимодействие с органами власти. Примерно одновременно в отставку также ушли директор департамента добычи Всеволод Черепанов, член правления Сергей Прозоров, возглавлявший департамент строительства (в связи с выходом на пенсию), и зампред правления Андрей Круглов, отвечавший за финансы (в связи с переходом на государственную службу).
Новыми зампредами стали внутренние выдвиженцы компании – гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и Олег Аксютин (член правления, руководитель департамента перспективного развития). 48-летняя Бурмистрова курирует весь экспорт. А все вопросы, относящиеся к производству и сбыту газа внутри России, теперь находятся в ведении зампреда правления «Газпрома» Виталия Маркелова. По сути, Маркелову были полностью переданы обязанности Голубева, но он перестал отвечать за инвестиционную программу. Это направление было передано под контроль 52-летнего Аксютина.
В ноябре президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что инициатором кадровых изменений в руководстве «Газпрома» является предправления «Газпрома» Алексей Миллер. Смена топ-менеджеров объясняется вызовами, которые стоят перед мировой энергетикой. Путин сказал, что «политика подобного рода будет продолжена».
Антон Корыцко, старший аналитик Альфа-банка, напоминает, что инвестиционная программа «Газпрома» на 2020 г. меньше, чем на 2019 г. По данным «Газпрома», она составит 1,105 трлн руб. – на 217,9 млрд меньше по сравнению с программой 2019 г. в новой редакции.
Корыцко связывает изменения с низкими ценами на газ на международном рынке и с тем, что объем экспорта российского газа в Европу почти не растет. Более того, в Европе «Газпром» вынужден бороться за сохранение своей доли рынка (201,8 млрд куб. м в 2018 г.). Марина Тарнопольская, управляющий партнер Kontakt Intersearch Russia, отмечает, что в этом году крупные компании во всех отраслях заменяли топ-менеджеров старшего возраста на управленцев помоложе, и новым назначенцам приходится действовать в суровых рыночных реалиях.
Сбербaнк
В ноябре 2019 г. совет директоров Сбербанка утвердил отставку финансового директора Александра Морозова. С 1 января 2020 г. новым финансовым директором станет Александра Бурико (экс-директор UC Rusal). Морозов был финдиректором крупнейшего российского банка с 2013 г. Его отставка продолжает череду перестановок в управленческой команде Сбербанка последних двух лет, отмечается в отчете «ВТБ капитала». Стратегия Сбербанка предполагает активное развитие экосистемы. К основным достижениям Морозова относятся централизация управления финансами и повышение операционной эффективности. За время его пребывания в должности капитализация Сбербанка увеличилась на 160% (в рублях). Во второй половине 2020 г. должна начаться разработка новой долгосрочной стратегии Сбербанка, которая должна быть представлена в декабре 2020 г., и смена финансового директора логически укладывается в эти сроки. Основная задача – контроль расходов. В последний год Сбербанк вложил в экосистему около $2 млрд c учетом крупных сделок слияний и поглощений. По оценкам аналитиков BofA Securities, ключевыми факторами роста затрат в 2020 г. будут технологическая трансформация, вложения в НИОКР и экосистему. В 2019 г. доля расходов на IT и экосистему составила 19% в общих расходах по сравнению с 16% в среднем у европейских банков. Аналитики предполагают, что новая стратегия приведет к дальнейшему увеличению инвестиций в экосистему. Так как Сбербанк пытается диверсифицировать деятельность, опыт работы нового финдиректора в небанковской сфере может оказаться полезным. По наблюдениям Тарнопольской, Бурико далеко не первый управленец, которого Сбербанк нанимает из другой отрасли, чтобы тот принес с собой свежий взгляд и новые, неординарные решения.
Банк России
В декабре пост зампреда ЦБ покинул Василий Поздышев. На его должность никто назначен не будет. С нового года Поздышев возглавит совет директоров управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС, принадлежит ЦБ). В новой должности он будет подчиняться председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной.
В ЦБ у Поздышева были широкие полномочия: он координировал работу департаментов банковского регулирования и финансового оздоровления, службы анализа рисков и главной инспекции; отвечал за взаимодействие с Базельским комитетом и Агентством по страхованию вкладов (АСВ), входил в совет директоров АСВ. Представитель ЦБ не ответил, останется ли Поздышев в совете директоров АСВ. Вместо Поздышева деятельность департаментов финансового оздоровления и банковского регулирования ЦБ будет курировать первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, а деятельность службы анализа рисков – первый зампред Ксения Юдаева. На новом посту в УК ФКБС Поздышев будет курировать финансовое оздоровление и операционную деятельность санируемых банков, кроме «ФК Открытие». Вторая его задача – продажа банков, в число которых входит «ФК Открытие». Поздышев будет курировать IPO, SPO и дальнейшую продажу банка. Третья задача – координация работы по искам ЦБ к бывшим владельцам банков, а также по ответным искам бывших акционеров к ЦБ, в том числе по судам за рубежом.
«Альфа-групп»
В октябре 2019 г. президентом одного из крупнейших финансово-промышленных холдингов России – «Альфа-групп» назначен Вадим Зингман, который до этого занимал пост заместителя гендиректора «Аэрофлота» по работе с клиентами. По словам Зингмана, он пришел в «Альфа-групп» для налаживания сотрудничества группы с госорганами на самом высоком уровне. Опыт подобной работы и связи в госорганах у него есть: с 2001 г. Зингман был заместителем директора департамента государственного регулирования внешнеторговой деятельности в Минэке, а потом возглавлял департамент по связям с органами государственной власти АФК «Система». В «Аэрофлоте» он тоже много занимался GR. Вторая важная задача, которую поставили ему акционеры «Альфа-групп», – налаживание кросс-функциональных связей между компаниями группы. По его словам, ему предстоит вовлечь все компании группы в общие проекты и наладить их совместную работу. Планируется, что в 2020 г. Зингман войдет в советы директоров трех компаний группы. Совладелец «Альфа-групп» Петр Авен говорит, что Зингман хорошо вписался в команду и корпоративную культуру «Альфа-групп» и что он ждет от работы Зингмана хороших результатов.
«Росгосстрах»
Сменился руководитель и у крупнейшей страховой компании «Росгосстрах» (РГС). В июле 2019 г. ее генеральным директором был назначен бывший глава «ВТБ страхования» Геннадий Гальперин. Он сменил на этом посту Николауса Фрая, который был назначен в мае 2017 г. главным управляющим директором (а через несколько месяцев – генеральным директором), и выступил в роли антикризисного менеджера. В 2017 г. страховщик получил рекордный убыток в 55,6 млрд руб. Под руководством Фрая, как сообщил представитель РГС, все виды страхования, в том числе ОСАГО, стали прибыльными. Фрай реорганизовал бизнес-процессы, компания в 2018 г. впервые за три года получила прибыль в 6,2 млрд руб. А в первом полугодии 2019 г. страховые сборы РГС выросли на 31% по сравнению с тем же периодом 2018 г. По словам представителя «Росгосстраха», перед Гальпериным поставлены цели перевести компанию с этапа оптимизации на этап наращивания сборов и клиентской базы, восстановления и расширения долей рынка в ключевых видах страхования. Гальперин в середине 2000-х гг. был исполнительным директором «Росгосстраха» и хорошо знает специфику компании, понимает масштаб работы, отмечают в компании. За полгода руководства Гальперина уже были запущены новые инструменты мотивации в офисном и агентском каналах продаж, продуктовая линейка пополнилась коробочными решениями в страховании имущества и здоровья (в том числе – страховании от онкологических заболеваний).
«Яндекс»
В «Яндексе» в мае 2019 г. появилась новая руководящая должность – управляющий директор группы компаний «Яндекс». Ее занял Тигран Худавердян, бывший генеральный директор «Яндекс.Такси» (работает в «Яндексе» около 15 лет). Гендиректором группы остался сооснователь и основной акционер «Яндекса» Аркадий Волож. Волож на данный момент мало занимается операционной деятельностью и, по сути, Худавердян стал главным ответственным за операционное управление в компании, убежден аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Прежде Воложу напрямую подчинялись операционный и финансовый директор Грег Абовский, генеральный директор «Яндекса» в России и HR-директор Елена Бунина, директор по технологиям Михаил Парахин и сам Худавердян. С мая единственным прямым подчиненным Воложа стал Худавердян. Одновременно Парахин покинул «Яндекс». Ранее сотрудники «Яндекса» заявляли «Ведомостям», что из них наибольшим административным весом обладал как раз Парахин. По словам Либина, он был сосредоточен на традиционных направлениях, в частности на поисковых технологиях, а сейчас компания активно развивает направления доставки, перевозок и т. п. Парахин вместе с семьей вернулся в США, где занял аналогичную должность в Microsoft. «Яндекс» на запрос «Ведомостей» о целях перестановок и роли Парахина не ответил.
Сергей Франк был бессменным гендиректором «Совкомфлота» – крупнейшей российской судоходной группы, перевозчика нефти и сжиженного газа, 15 лет. Но в сентябре 2019 г. он был избран председателем совета директоров. Гендиректором стал главный инженер компании Игорь Тонковидов. Флот группы состоит из 147 судов суммарной грузоподъемностью более 12,8 млн т. Компания принадлежит государству. Вице-премьер Максим Акимов ранее заявлял, что решение о назначении Франка председателем совета директоров было принято в целях развития системы корпоративного управления компании и повышения роли совета директоров в разработке стратегических планов, выходящих за горизонт стратегии СКФ-2025. На 2020 г. запланирована приватизация «Совкомфлота». Компания на запрос «Ведомостей» не ответила.
«Магнит» и компания
Череда заметных кадровых перестановок произошла у крупных ритейлеров: в «Магните», «Ашане», «Дикси», «Утконосе» и др. Конкуренция в отрасли возрастает из-за слабости потребительского спроса, продолжения консолидации рынка и развития новых каналов продаж, говорит аналитик Райффайзенбанка Егор Макеев. Сети ищут новые возможности роста: меняют концепции и развивают онлайн-продажи – и проводят кадровые перестановки, продолжает он.
В июне 2019 г. «Магнит» покинула гендиректор и председатель правления Ольга Наумова, проработавшая в этой должности год. В январе 2019 г. президентом и членом правления «Магнита» был назначен бывший гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Между Наумовой и советом директоров возникли разногласия. Как ранее пояснял ритейлер «Ведомостям», они касались скорости открытия новых магазинов (в ущерб решению проблем с имеющимися точками и улучшению предложения покупателю). После отставки Наумовой кресло гендиректора сети «Магнит» занял Дюннинг. По словам представителя «Магнита», перед Дюннингом стоит сложная задача – трансформировать огромный бизнес «Магнита» с учетом рыночных реалий и создать платформу для его дальнейшего развития в условиях, когда внешняя среда быстро меняется и появляются новые технологии. Под руководством Дюннинга компания сосредоточится на операционной эффективности торговых площадей и улучшении качества бизнес-процессов, замедлив темпы экспансии. Сейчас «Магнит» обновляет магазины, улучшает ассортимент и доступность товаров на полках, занимается сокращением потерь и развитием логистики и IT-инфраструктуры. Первые признаки улучшений уже заметны: отток трафика покупателей замедлился, средний чек показывает положительную динамику, удовлетворенность покупателей постепенно растет, сообщил представитель «Магнита».
В сентябре 2019 г. свой пост покинул гендиректор «Дикси» Сергей Беляков. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, задачей Белякова было закрыть нерентабельные магазины, сократить инвестиции и вывести сеть из убытков – с чем он отлично справился. В 2017 г. убытки «Дикси» по МСФО составляли примерно 6 млрд руб., в 2018 г. компания вышла на чистую прибыль в 942 млн руб. Через месяц после отставки Белякова «Дикси» назначила главным исполнительным директором Игоря Плетнева, бывшего директора по развитию «Пятерочки» и директора по развитию стратегических бизнесов X5 Retail Group. Вместе с собой Плетнев привел команду из Х5, рассказывает Бурмистров, сам Плетнев очень сильный директор по развитию – торговая сеть уже запустила франшизу под брендом «Первым делом» и первой среди крупных продовольственных ритейлеров нашла партнера на Дальнем Востоке. В сети «Дикси» от комментариев воздержались.
В ноябре 2019 г. генеральный директор сменился в компании «Ашан ритейл Россия». По данным СПАРК, выручка ритейлера упала с 344,2 млрд руб. в 2015 г. до 270,66 млрд в 2018 г. Клиенты все меньше хотят ездить в большие магазины, объясняет Макеев. По мнению Макеева и Бурмистрова, ритейлер принял неожиданное и непростое решение – нанял на должность гендиректора человека не из системы «Ашан». Преемником Франсуа Реми, прежнего гендиректора, стал выходец из немецкой сети гипермаркетов Globus Йоханнес Толай, имеющий опыт работы в России. Изменений стоит ждать радикальных, в первую очередь в оргструктуре, уверен Бурмистров. По словам Макеева, сеть будет уделять больше внимания ценовым сегментам среднему и выше среднего и развивать онлайн-продажи. В «Ашане» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В июне 2019 г. гендиректором онлайн-ритейлера «Утконос» (входит в «Севергрупп» Алексея Мордашова) вместо Максима Бахтина был назначен экс-глава Ozon Дэнни Перекальски. По словам Мордашова, розничная торговля становится одной из ключевых сфер деятельности «Севергрупп», важно усилить команду экспертами из этой области. Задачи Перекальски – повысить эффективность и уровень сервиса для клиентов «Утконоса», пояснил Мордашов.
Не справились
В феврале оставил должность предправления госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Сергей Кельбах. Его место занял его первый заместитель Вячеслав Петушенко. Как писали ранее «Ведомости», основная причина ухода Кельбаха – сорванные сроки строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) стоимостью 313,2 млрд руб., которая должна была разгрузить Москву от транзитного движения грузового транспорта. В начале июля против Кельбаха было возбуждено уголовное дело из-за необоснованного использования бюджетных денег, а также средств фонда национального благосостояния, которые предназначались для строительства ЦКАД в 2014–2018 гг. Ущерб от его действий оценивается в 2 млрд руб.
Петушенко заявил, что вырабатывает механизм решения проблем, связанных с ЦКАД, и напомнил, что сдача автодороги теперь запланирована на октябрь 2021 г.
Результаты уже видны, говорит Бурмистров: согласованы новые сроки сдачи автодороги и подписаны финансовые документы по четвертому пусковому комплексу из пяти запланированных.
А в ноябре был уволен Денис Буцаев, гендиректор госкомпании «Российский экологический оператор» (РЭО). Преемник до сих пор не назначен. РЭО был создан по указу президента Владимира Путина в январе 2019 г., ему должны были выделить 75 млрд руб. Буцаеву, по данным «Ведомостей», не объявили причину ухода. Компания должна заниматься масштабной мусорной реформой: свести разрозненные схемы обращения с отходами в регионах в одну федеральную, следить за работой региональных операторов, вкладывать деньги в строительство новых заводов по переработке мусора. Однако во многих регионах реформа не просто буксует, а дискредитирует все изначально позитивные законодательные замыслы, ранее рассказывала «Ведомостям» руководитель АНО «Равноправие» Наталья Соколова. За несколько недель до этого ушел с поста куратор мусорной реформы замминистра природы Владимир Логинов.
В начале декабря премьер Дмитрий Медведев в интервью 20 телеканалам заявил, что правительство недовольно темпами решений, которые принимались в РЭО.
Рекордсмены по сменам
Среди героев года нашлись рекордсмены, которые чаще всех меняли гендиректоров. Например, в апреле 2019 г. гендиректором SAP CIS был назначен Андрей Филатов, седьмой по счету гендиректор компании за последние 10 лет. Ранее он занимал должность гендиректора IBM в России. По словам Филатова, с его приходом в компании была пересмотрена общая стратегия, компания стала более открытой и развивает партнерские отношения со стартапами, облачными провайдерами, системными интеграторами, стартовали совместные проекты с государством.
В SAP так было не всегда, вспоминает один из предшественников Филатова Владислав Мартынов (был назначен гендиректором SAP CIS в 2009 .). Дольше всех – восемь лет – у руля оставался первый гендиректор Марко Буркхардт, его преемник Алексей Шлыков возглавлял компанию пять лет. Но потом немецкая штаб-квартира отобрала у главы российской компании большую часть полномочий. По словам Мартынова, гендиректор в России продолжает отвечать за продажи, но его команда отчитывается сначала немецкому куратору, а только потом ему. Кроме того, по словам Мартынова, ставятся жесткие планы продаж, большинство руководителей через полгода-год срывают план и вынуждены уйти. Сам Мартынов проработал в SAP СIS два года.
По мнению Тарнопольской, многие клиенты ведут проекты по внедрению программного обеспечения SAP самостоятельно, без участия SAP, и объем услуг, оказываемых немецкой компанией, сокращается. Тарнопольская предполагает, что частая смена гендиректоров в компании связана именно с этим.
В «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС) президент менялся четыре раза за три года. Сначала – в 2016 г. – ГСС (входит в холдинг «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), выпускает среднемагистральный самолет SSJ100) возглавил топ-менеджер компании Boeing Камиль Гайнутдинов, в 2017 г. его сменил топ-менеджер ОАК Владислав Масалов. В конце того же года генерального директора снова заменили, им стал гендиректор лизинговой компании «Ильюшин финанс» Александр Рубцов. Предшественники Рубцова не справлялись с обязанностями, но Рубцов хотел уйти сам, ранее рассказывали «Ведомостям» близкие к ОАК люди. В апреле 2019 г. президентом компании ГСС был назначен Равиль Хакимов. Хакимов имеет внушительный опыт в авиастроении: до этого он работал в холдинге КРЭТ (производит авионику), был директором департамента авиастроения Минпромторга и является также президентом корпорации «Иркут». Программа сложная, идет трудно, к тому же ОАК передана в состав «Ростеха» – значит, возможны дальнейшие кадровые перестановки, говорит гендиректор Infomost Борис Рыбак. По словам представителя ОАК, сейчас в корпорации формируется дивизион гражданской авиации, в который войдут производители российских гражданских самолетов, прежде всего «Иркут» и ГСС. Опыт и знания Хакимова понадобятся для решения задач, стоящих перед формирующимся дивизионом: объединения активов, упорядочивания управленческих функций, оптимизации ресурсов, повышения эффективности системы сервисного обслуживания и развития программ гражданской авиации.
Концерн «Калашников» (входит в «Ростех») сменил гендиректоров дважды за последние два года. В сентябре его временно возглавил бывший управляющий директор производственной площадки «Калашникова» в Ижевске Дмитрий Тарасов. А бывший гендиректор концерна Владимир Дмитриев, назначенный только в июне 2018 г., перешел на другую должность. Где сейчас работает Дмитриев, не сообщается. До этого концерн возглавлял Алексей Криворучко, который был назначен заместителем министра обороны. Концерн «Калашников» назначения последних лет не прокомментировал.
Тарасов возглавлял самую важную производственную площадку «Калашникова», хорошо знает компанию и понимает, что нужно делать, говорит Андрей Фролов, редактор журнала «Экспорт вооружений». По его словам, концерн переживает сейчас трудные времена: на рынках Европы и США продажи концерна прекратились, на внутреннем рынке спортивного и гражданского оружия государство усиливает контроль и наращивать продажи трудно. Гособоронзаказ на 50 000 автоматов в год положение не спасает, и «Калашников» занялся судостроением и беспилотниками. В столь тяжелое время нужен очень опытный управленец, заключает Фролов.