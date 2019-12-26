Самые яркие отставки и назначения 2019 года

В ноябре 2019 г. совет директоров Сбербанка утвердил отставку финансового директора Александра Морозова. С 1 января 2020 г. новым финансовым директором станет Александра Бурико (экс-директор UC Rusal). Морозов был финдиректором крупнейшего российского банка с 2013 г. Его отставка продолжает череду перестановок в управленческой команде Сбербанка последних двух лет, отмечается в отчете «ВТБ капитала». Стратегия Сбербанка предполагает активное развитие экосистемы. К основным достижениям Морозова относятся централизация управления финансами и повышение операционной эффективности. За время его пребывания в должности капитализация Сбербанка увеличилась на 160% (в рублях). Во второй половине 2020 г. должна начаться разработка новой долгосрочной стратегии Сбербанка, которая должна быть представлена в декабре 2020 г., и смена финансового директора логически укладывается в эти сроки. Основная задача – контроль расходов. В последний год Сбербанк вложил в экосистему около $2 млрд c учетом крупных сделок слияний и поглощений. По оценкам аналитиков BofA Securities, ключевыми факторами роста затрат в 2020 г. будут технологическая трансформация, вложения в НИОКР и экосистему. В 2019 г. доля расходов на IT и экосистему составила 19% в общих расходах по сравнению с 16% в среднем у европейских банков. Аналитики предполагают, что новая стратегия приведет к дальнейшему увеличению инвестиций в экосистему. Так как Сбербанк пытается диверсифицировать деятельность, опыт работы нового финдиректора в небанковской сфере может оказаться полезным. По наблюдениям Тарнопольской, Бурико далеко не первый управленец, которого Сбербанк нанимает из другой отрасли, чтобы тот принес с собой свежий взгляд и новые, неординарные решения.