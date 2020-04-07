Как принимать верные решения в кризис

1. Над нами нависла угроза. Эта болезнь не шутит. По всему миру люди умирают от нее. Инфекция распространяется так быстро, что новости о ней каждый день разные. Наш мозг устроен так, что мы обращаем особое внимание на угрозы, поэтому эпидемия не выходит у нас из головы в отличие от более отдаленных опасностей вроде изменения климата.