Как принимать верные решения в кризис
И почему не нужно кидаться закупать туалетную бумагу
Информация о распространении COVID-19 быстро меняется, и в этих условиях люди пытаются принимать самые разные решения – от «ехать ли в отпуск» до «как защитить себя и близких». Решения сейчас даются тяжело, и для этого есть серьезные психологические причины.
1. Над нами нависла угроза. Эта болезнь не шутит. По всему миру люди умирают от нее. Инфекция распространяется так быстро, что новости о ней каждый день разные. Наш мозг устроен так, что мы обращаем особое внимание на угрозы, поэтому эпидемия не выходит у нас из головы в отличие от более отдаленных опасностей вроде изменения климата.
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