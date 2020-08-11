Что делать, если вы не нравитесь начальнику

Когда вы поймете, что от вас требуется, попробуйте доказать начальнику свою компетентность и надежность. Узнайте, какие знания, навыки и опыт потребуются для успеха. Упомяните свои сильные стороны наряду со слабыми. Например, скажите: «Я уже три года работаю с этим поставщиком, так что за эту часть проекта я не волнуюсь. Но с кем можно поговорить, чтобы узнать больше о клиенте?» Может показаться, что не стоит указывать на свои слабые стороны, если начальник и так в вас сомневается. Но этим вы избавите его от подозрений, что вы преувеличиваете свои силы и слишком много на себя берете.