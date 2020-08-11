Что делать, если вы не нравитесь начальнику

Что делать, если вы не нравитесь начальникуТри шага к примирению
Если ваши отношения с начальником не заладились, не накручивайте себя. Лучше остановитесь и подумайте, что происходит на самом деле и откуда взялось напряжение в ваших отношениях. Только разобравшись в этом, вы сможете построить план и все исправить.
1. Завоевать доверие. Может быть, начальник вам просто не доверяет. Самый очевидный признак: вам дают более простые задания, чем вашим коллегам того же уровня. Менее явные симптомы: руководитель следит за вами пристальнее, чем за остальными, и постоянно ставит вас на важных проектах в пару с более надежным коллегой. Наконец, он неохотно признает ваши заслуги и, что еще хуже, редко дает вам возможность для повышения и роста. Поэтому лучше сделать следующее:
Разберитесь, чего хочет от вас руководитель. Когда вы будете обсуждать что-либо, например говорить о вашем годовом плане развития, попросите начальника четко изложить свое видение. Спросите: «Каких действий вы ждете от сотрудника в моей должности?» Или: «Как я могу приносить больше пользы на этой позиции?» Если вы начинаете новый проект, задавайте конкретные вопросы, например: «Я хочу справиться с этим проектом на пять с плюсом. Что для этого нужно сделать?»
Когда вы поймете, что от вас требуется, попробуйте доказать начальнику свою компетентность и надежность. Узнайте, какие знания, навыки и опыт потребуются для успеха. Упомяните свои сильные стороны наряду со слабыми. Например, скажите: «Я уже три года работаю с этим поставщиком, так что за эту часть проекта я не волнуюсь. Но с кем можно поговорить, чтобы узнать больше о клиенте?» Может показаться, что не стоит указывать на свои слабые стороны, если начальник и так в вас сомневается. Но этим вы избавите его от подозрений, что вы преувеличиваете свои силы и слишком много на себя берете.