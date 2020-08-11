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Что делать, если вы не нравитесь начальнику

Три шага к примирению
Лиана Дейви
Варвара Гранкова

Если ваши отношения с начальником не заладились, не накручивайте себя. Лучше остановитесь и подумайте, что происходит на самом деле и откуда взялось напряжение в ваших отношениях. Только разобравшись в этом, вы сможете построить план и все исправить.

1. Завоевать доверие. Может быть, начальник вам просто не доверяет. Самый очевидный признак: вам дают более простые задания, чем вашим коллегам того же уровня. Менее явные симптомы: руководитель следит за вами пристальнее, чем за остальными, и постоянно ставит вас на важных проектах в пару с более надежным коллегой. Наконец, он неохотно признает ваши заслуги и, что еще хуже, редко дает вам возможность для повышения и роста. Поэтому лучше сделать следующее:

Разберитесь, чего хочет от вас руководитель. Когда вы будете обсуждать что-либо, например говорить о вашем годовом плане развития, попросите начальника четко изложить свое видение. Спросите: «Каких действий вы ждете от сотрудника в моей должности?» Или: «Как я могу приносить больше пользы на этой позиции?» Если вы начинаете новый проект, задавайте конкретные вопросы, например: «Я хочу справиться с этим проектом на пять с плюсом. Что для этого нужно сделать?»

Когда вы поймете, что от вас требуется, попробуйте доказать начальнику свою компетентность и надежность. Узнайте, какие знания, навыки и опыт потребуются для успеха. Упомяните свои сильные стороны наряду со слабыми. Например, скажите: «Я уже три года работаю с этим поставщиком, так что за эту часть проекта я не волнуюсь. Но с кем можно поговорить, чтобы узнать больше о клиенте?» Может показаться, что не стоит указывать на свои слабые стороны, если начальник и так в вас сомневается. Но этим вы избавите его от подозрений, что вы преувеличиваете свои силы и слишком много на себя берете.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных