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Как сократить потоки входящих сообщений у ваших сотрудников

Сначала придется пересмотреть свои взгляды на то, как вообще нужно вести электронную переписку
Адейра Лэндри Риса Льюис
Варвара Гранкова

Сколько бы мы ни чистили папки электронной почты, поток сообщений все не уменьшается. Пора пересмотреть наши взгляды на то, как нужно вести электронную переписку

Все мы гонимся за одной и той же ускользающей мечтой: чтобы в папке «Входящие» в нашей электронной почте всегда был порядок и не было неразобранных и непрочитанных сообщений. Но давайте будем честны с собой: добиться этого трудно, хотя временами возможно. Сколько бы папок мы ни создавали и от скольких бы рассылок ни отписывались, письма продолжают приходить, и нас затягивает в водоворот.

Стремления разобраться с собственными входящими недостаточно. Пора пересмотреть сценарий и задуматься, как мы вообще обращаемся с электронной почтой. В чем секрет? Позаботьтесь не о своем почтовом ящике, а о почтовых ящиках других. Такой перенос акцентов может казаться нелогичным. Но это эффективно, и когда каждый станет поступать подобным образом, мы получим культуру сочувствия, придерживаясь которой команды будут вместе работать над сокращением потока сообщений. Измените фокус: позаботьтесь в первую очередь друг о друге.

Основы этикета электронной переписки

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных