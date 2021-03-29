Как сократить потоки входящих сообщений у ваших сотрудников

Все мы гонимся за одной и той же ускользающей мечтой: чтобы в папке «Входящие» в нашей электронной почте всегда был порядок и не было неразобранных и непрочитанных сообщений. Но давайте будем честны с собой: добиться этого трудно, хотя временами возможно. Сколько бы папок мы ни создавали и от скольких бы рассылок ни отписывались, письма продолжают приходить, и нас затягивает в водоворот.