Как сократить потоки входящих сообщений у ваших сотрудников

Как сократить потоки входящих сообщений у ваших сотрудниковСначала придется пересмотреть свои взгляды на то, как вообще нужно вести электронную переписку
Сколько бы мы ни чистили папки электронной почты, поток сообщений все не уменьшается. Пора пересмотреть наши взгляды на то, как нужно вести электронную переписку
Все мы гонимся за одной и той же ускользающей мечтой: чтобы в папке «Входящие» в нашей электронной почте всегда был порядок и не было неразобранных и непрочитанных сообщений. Но давайте будем честны с собой: добиться этого трудно, хотя временами возможно. Сколько бы папок мы ни создавали и от скольких бы рассылок ни отписывались, письма продолжают приходить, и нас затягивает в водоворот.
Стремления разобраться с собственными входящими недостаточно. Пора пересмотреть сценарий и задуматься, как мы вообще обращаемся с электронной почтой. В чем секрет? Позаботьтесь не о своем почтовом ящике, а о почтовых ящиках других. Такой перенос акцентов может казаться нелогичным. Но это эффективно, и когда каждый станет поступать подобным образом, мы получим культуру сочувствия, придерживаясь которой команды будут вместе работать над сокращением потока сообщений. Измените фокус: позаботьтесь в первую очередь друг о друге.