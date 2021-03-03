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Какой удар нанесла пандемия по деловым коммуникациям

Как сохранить профессиональные контакты и возобновить утраченные деловые связи
Марисса Кинг Балаш Ковач
Варвара Гранкова

Наше недавнее исследование показало, что за время пандемии сети личных и профессиональных контактов сузились примерно на 16% (т. е. на 200 с лишним человек). Сжатие круга общения может привести к серьезным последствиям: затруднить поиск новой работы, замедлить наш профессиональный рост и усложнить продвижение по службе. Для компаний это явление может привести к снижению творческой активности и распространению стадного мышления. Чем меньше у человека связей с коллегами, тем слабее у него чувство сопричастности организации-работодателю и желание идентифицироваться с ней, а это приводит к риску текучести кадров и даже мошеннических действий и недобросовестности.

В нормальных обстоятельствах наш круг общения не сокращается, а скорее эволюционирует, на смену утраченным контактам приходят новые. В ситуации же пандемии старые отношения не замещаются новыми. И когда многие из нас страдают от одиночества и чувствуют себя отрезанными от привычных условий работы, как никогда важно прилагать усилия к тому, чтобы сохранять связи с дальними знакомыми.

Шесть кругов сети контактов

Еще до пандемии исследователи Джиллиан Сэндстром и Элизабет Данн попросили группу людей посчитать, сколько раз каждый из них взаимодействовал с незнакомцем или малознакомым человеком в течение обычного дня. Они обнаружили, что, если учесть все разговоры у кофемашины и случайные встречи, среднестатистический человек за день взаимодействует с 11–16 незнакомыми и малознакомыми людьми. Эти контакты, как выяснилось, делают нас счастливее и вызывают усиление чувства сопричастности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных