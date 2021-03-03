Какой удар нанесла пандемия по деловым коммуникациям

Наше недавнее исследование показало, что за время пандемии сети личных и профессиональных контактов сузились примерно на 16% (т. е. на 200 с лишним человек). Сжатие круга общения может привести к серьезным последствиям: затруднить поиск новой работы, замедлить наш профессиональный рост и усложнить продвижение по службе. Для компаний это явление может привести к снижению творческой активности и распространению стадного мышления. Чем меньше у человека связей с коллегами, тем слабее у него чувство сопричастности организации-работодателю и желание идентифицироваться с ней, а это приводит к риску текучести кадров и даже мошеннических действий и недобросовестности.