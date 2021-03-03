Какой удар нанесла пандемия по деловым коммуникациям

Какой удар нанесла пандемия по деловым коммуникациямКак сохранить профессиональные контакты и возобновить утраченные деловые связи
Наше недавнее исследование показало, что за время пандемии сети личных и профессиональных контактов сузились примерно на 16% (т. е. на 200 с лишним человек). Сжатие круга общения может привести к серьезным последствиям: затруднить поиск новой работы, замедлить наш профессиональный рост и усложнить продвижение по службе. Для компаний это явление может привести к снижению творческой активности и распространению стадного мышления. Чем меньше у человека связей с коллегами, тем слабее у него чувство сопричастности организации-работодателю и желание идентифицироваться с ней, а это приводит к риску текучести кадров и даже мошеннических действий и недобросовестности.
В нормальных обстоятельствах наш круг общения не сокращается, а скорее эволюционирует, на смену утраченным контактам приходят новые. В ситуации же пандемии старые отношения не замещаются новыми. И когда многие из нас страдают от одиночества и чувствуют себя отрезанными от привычных условий работы, как никогда важно прилагать усилия к тому, чтобы сохранять связи с дальними знакомыми.
Шесть кругов сети контактов
Еще до пандемии исследователи Джиллиан Сэндстром и Элизабет Данн попросили группу людей посчитать, сколько раз каждый из них взаимодействовал с незнакомцем или малознакомым человеком в течение обычного дня. Они обнаружили, что, если учесть все разговоры у кофемашины и случайные встречи, среднестатистический человек за день взаимодействует с 11–16 незнакомыми и малознакомыми людьми. Эти контакты, как выяснилось, делают нас счастливее и вызывают усиление чувства сопричастности.