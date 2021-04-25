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Как меняется стратегическое планирование в компаниях после назначения женщин на высшие посты

Чем больше женщин в руководстве, тем эффективнее управление инновациями, показывают исследования
Коринн Пост Борис Локшин Кристоф Бун
Варвара Гранкова

Не так много исследований смогли пролить свет на то, как увеличение числа женщин-руководителей связано с повышением производительности и какие именно механизмы обеспечивают положительный эффект.

Мы решили выяснить, как стратегический подход к инновациям меняется в зависимости от числа женщин-руководителей в компании. В течение 13 лет мы анализировали данные 163 международных компаний: отслеживали назначения мужчин и женщин на руководящие позиции, анализировали расходы на исследования и разработки, показатели слияний и поглощений, а также содержание посланий акционерам, чтобы определить, как долгосрочные стратегии этих компаний менялись после того, как все большее количество женщин входили в руководящий состав.

Мы смогли выделить три отчетливые тенденции, связанные с изменениями в стратегическом планировании компаний после включения женщин в состав руководящей команды.

1. Компании стали более открытыми к изменениям и менее склонными к риску. Другими словами, эти организации все чаще соглашались на трансформацию и одновременно с этим стремились снизить связанные с ней риски.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных