Как меняется стратегическое планирование в компаниях после назначения женщин на высшие посты

Мы решили выяснить, как стратегический подход к инновациям меняется в зависимости от числа женщин-руководителей в компании. В течение 13 лет мы анализировали данные 163 международных компаний: отслеживали назначения мужчин и женщин на руководящие позиции, анализировали расходы на исследования и разработки, показатели слияний и поглощений, а также содержание посланий акционерам, чтобы определить, как долгосрочные стратегии этих компаний менялись после того, как все большее количество женщин входили в руководящий состав.