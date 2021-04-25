Как меняется стратегическое планирование в компаниях после назначения женщин на высшие посты

Как меняется стратегическое планирование в компаниях после назначения женщин на высшие постыЧем больше женщин в руководстве, тем эффективнее управление инновациями, показывают исследования
Не так много исследований смогли пролить свет на то, как увеличение числа женщин-руководителей связано с повышением производительности и какие именно механизмы обеспечивают положительный эффект.
Мы решили выяснить, как стратегический подход к инновациям меняется в зависимости от числа женщин-руководителей в компании. В течение 13 лет мы анализировали данные 163 международных компаний: отслеживали назначения мужчин и женщин на руководящие позиции, анализировали расходы на исследования и разработки, показатели слияний и поглощений, а также содержание посланий акционерам, чтобы определить, как долгосрочные стратегии этих компаний менялись после того, как все большее количество женщин входили в руководящий состав.
Мы смогли выделить три отчетливые тенденции, связанные с изменениями в стратегическом планировании компаний после включения женщин в состав руководящей команды.
1. Компании стали более открытыми к изменениям и менее склонными к риску. Другими словами, эти организации все чаще соглашались на трансформацию и одновременно с этим стремились снизить связанные с ней риски.