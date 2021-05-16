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11 мифов о принятии решений

Принимать правильные решения нам мешают вредные заблуждения относительно того, каким образом лучше всего собирать информацию и делать выводы
Шерил Стросс Айнхорн
Варвара Гранкова

Мы во всем зависим от смартфона: он подсказывает маршрут и температуру на улице, считает количество пройденных за день шагов и пульс. Однако поисковые системы и голосовые помощники не столь полезны, когда речь идет о принятии сложных решений. Они предлагают ряд малопродуктивных идей и реактивных моделей поведения, которые только мешают. Допустим, вы хотите купить машину. Поисковые системы могут предоставить всевозможную информацию, касающуюся расхода топлива или процентов по кредиту на покупку авто. Но поисковый сервер не знает, зачем вы покупаете машину, как намерены пользоваться ею или как эта покупка повлияет на ваш бюджет. В конце концов, вы должны принимать решение, исходя из четкого понимания своих потребностей, ценностей и задач – информации, недоступной алгоритмам поиска.

Существует ряд глубоко укоренившихся и непродуктивных мифов, которые мешают находить правильные ответы. Вот самые распространенные из них.

1. Мне нравится быть эффективным. Многие из нас думают, что эффективность означает быстроту. Чтобы быть действительно эффективными, нам нужно четко понимать, для чего мы принимаем решение. Спешка может привести к тому, что мы будем опираться не на те факторы и в конечном счете нам придется после сожалеть о сделанном выборе. Например, может показаться, что покупка первого попавшегося автомобиля – эффективное решение, но, возможно, продавец предложит вам автомобиль, от которого хочет избавиться, а не тот, что лучше всего отвечает вашим потребностям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных