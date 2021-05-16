11 мифов о принятии решений

Мы во всем зависим от смартфона: он подсказывает маршрут и температуру на улице, считает количество пройденных за день шагов и пульс. Однако поисковые системы и голосовые помощники не столь полезны, когда речь идет о принятии сложных решений. Они предлагают ряд малопродуктивных идей и реактивных моделей поведения, которые только мешают. Допустим, вы хотите купить машину. Поисковые системы могут предоставить всевозможную информацию, касающуюся расхода топлива или процентов по кредиту на покупку авто. Но поисковый сервер не знает, зачем вы покупаете машину, как намерены пользоваться ею или как эта покупка повлияет на ваш бюджет. В конце концов, вы должны принимать решение, исходя из четкого понимания своих потребностей, ценностей и задач – информации, недоступной алгоритмам поиска.