Почему мы избегаем информации, которая могла бы нам помочь

Почему мы избегаем информации, которая могла бы нам помочьИ как действовать начальникам, если их сотрудники игнорируют полезную информацию
Эмили Хо из Северо-Западного университета и двое ее коллег опросили более 2300 человек, чтобы понять, есть ли у них желание получать информацию, которая могла бы принести им пользу. Ученые спрашивали, например, хотят ли они знать, сколько другие люди накопили на старость (больше или меньше, чем они сами), как слушатели оценивают их недавнее выступление и что окружающие считают их сильными и слабыми сторонами. Отрицательно на эти вопросы отвечали в среднем 32% респондентов. Вывод? Мы избегаем информации, которая могла бы нам помочь.
HBR: Профессор Хо, защищайте свою идею!
Хо: Мы привыкли считать, что люди всегда стремятся получить информацию, которая могла бы быть им полезна. Именно на этой идее основаны маркетинг и популяризация медицинских знаний. Увы, проверив ряд сценариев, мы убедились: от 15 до 50 с лишним процентов людей отказываются получить предлагаемые им сведения. Наше исследование – первая в своем роде попытка изучить, насколько этот феномен распространен в разных ситуациях. Мы доказали: это серьезная проблема, а не частный случай.