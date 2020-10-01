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Почему мы избегаем информации, которая могла бы нам помочь

И как действовать начальникам, если их сотрудники игнорируют полезную информацию
Томас Стэкпол
Варвара Гранкова

Эмили Хо из Северо-Западного университета и двое ее коллег опросили более 2300 человек, чтобы понять, есть ли у них желание получать информацию, которая могла бы принести им пользу. Ученые спрашивали, например, хотят ли они знать, сколько другие люди накопили на старость (больше или меньше, чем они сами), как слушатели оценивают их недавнее выступление и что окружающие считают их сильными и слабыми сторонами. Отрицательно на эти вопросы отвечали в среднем 32% респондентов. Вывод? Мы избегаем информации, которая могла бы нам помочь.

HBR: Профессор Хо, защищайте свою идею!

Хо: Мы привыкли считать, что люди всегда стремятся получить информацию, которая могла бы быть им полезна. Именно на этой идее основаны маркетинг и популяризация медицинских знаний. Увы, проверив ряд сценариев, мы убедились: от 15 до 50 с лишним процентов людей отказываются получить предлагаемые им сведения. Наше исследование – первая в своем роде попытка изучить, насколько этот феномен распространен в разных ситуациях. Мы доказали: это серьезная проблема, а не частный случай.

– О какой именно информации идет речь?
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных