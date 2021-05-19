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Что делать, если рабочая переписка вызывает страх, скуку или ненависть

Как перестать тратить время на бессмысленные действия и общаться продуктивно
Эрика Дхаван
Варвара Гранкова

Работая в офисе, мы все знали неписаные правила коммуникации. Если кто-то сидит в больших наушниках, то он сосредоточен на работе и не хочет, чтобы его отвлекали на сплетни. А если у вашей команды важная встреча с клиентом, то нужно быстро уточнить последние вопросы, прежде чем войти в переговорную.

Мы усваивали эти нормы, наблюдая за коллегами. Но теперь, с быстрым переходом к гибридной работе, необходимо создавать новые правила цифровых коммуникаций. Кажется, что они только усложняются – и тем сильнее, чем больше платформ оказывается в нашем распоряжении.

Недавно я опубликовала результаты исследования «Кризис цифровых коммуникаций», проводившегося совместно с компанией Quester. Чтобы проанализировать сложности общения в цифровой среде, мы опросили почти 2000 офисных работников и обнаружили, что более чем у 70% из них возникали неясности при коммуникации с коллегами. В результате среднестатистический сотрудник тратит четыре часа в неделю на неэффективные или сбивающие с толку цифровые взаимодействия, что означает в среднем $188 млрд в год, потраченных впустую экономикой США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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