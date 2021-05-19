Что делать, если рабочая переписка вызывает страх, скуку или ненависть

Недавно я опубликовала результаты исследования «Кризис цифровых коммуникаций», проводившегося совместно с компанией Quester. Чтобы проанализировать сложности общения в цифровой среде, мы опросили почти 2000 офисных работников и обнаружили, что более чем у 70% из них возникали неясности при коммуникации с коллегами. В результате среднестатистический сотрудник тратит четыре часа в неделю на неэффективные или сбивающие с толку цифровые взаимодействия, что означает в среднем $188 млрд в год, потраченных впустую экономикой США.