Что делать, если рабочая переписка вызывает страх, скуку или ненависть

Что делать, если рабочая переписка вызывает страх, скуку или ненавистьКак перестать тратить время на бессмысленные действия и общаться продуктивно
Работая в офисе, мы все знали неписаные правила коммуникации. Если кто-то сидит в больших наушниках, то он сосредоточен на работе и не хочет, чтобы его отвлекали на сплетни. А если у вашей команды важная встреча с клиентом, то нужно быстро уточнить последние вопросы, прежде чем войти в переговорную.
Мы усваивали эти нормы, наблюдая за коллегами. Но теперь, с быстрым переходом к гибридной работе, необходимо создавать новые правила цифровых коммуникаций. Кажется, что они только усложняются – и тем сильнее, чем больше платформ оказывается в нашем распоряжении.
Недавно я опубликовала результаты исследования «Кризис цифровых коммуникаций», проводившегося совместно с компанией Quester. Чтобы проанализировать сложности общения в цифровой среде, мы опросили почти 2000 офисных работников и обнаружили, что более чем у 70% из них возникали неясности при коммуникации с коллегами. В результате среднестатистический сотрудник тратит четыре часа в неделю на неэффективные или сбивающие с толку цифровые взаимодействия, что означает в среднем $188 млрд в год, потраченных впустую экономикой США.