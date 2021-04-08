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Как цифровые рабочие места помогают в управлении персоналом

Пять примеров, как их использовать для решения ежедневных задач компаний
Дмитрий Дырмовский , генеральный директор группы компаний ЦРТ

Один из главных мировых трендов в области управления персоналом в средних и крупных компаниях – концепция цифрового рабочего места (Digital Workplace). Ядро концепции – защищенный корпоративный мессенджер, который позволяет создавать единое пространство для общения сотрудников. Зачем он нужен? Сегодня центры обработки данных многих публичных мессенджеров находятся за рубежом. Это небезопасно. А через корпоративный мессенджер можно, не опасаясь утечки данных, пересылать даже важные документы.

К тому же сотрудники тратят очень много времени на переключение между разными мессенджерами. А те, кто работает без стационарных компьютеров, могут быть вообще отрезаны от корпоративных сервисов. Цифровое рабочее место поможет решить все эти проблемы.

Вот пять примеров, как концепция цифрового рабочего места помогает решать ежедневные задачи компаний.

1. Автоматизация с помощью HR-ботов части процессов по найму и оценке сотрудников. В работе службы персонала много рутины, которую можно автоматизировать. Многие компании уже используют ботов для первого контакта с потенциальным кандидатом. Бот может оценить первичный интерес соискателя, получить дополнительную информацию о навыках, пригласить на очное интервью или предложить ему более подходящую вакансию. Принятому на работу сотруднику такой виртуальный ассистент может помочь с адаптацией: познакомить с офисом, помочь оформить пропуск, завести внутреннюю почту, предоставить пароли, подключить к рабочему месту оргтехнику, рассказать подробнее о компании, расписании корпоративного транспорта, помочь заполнить необходимые чек-листы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных