1. Автоматизация с помощью HR-ботов части процессов по найму и оценке сотрудников. В работе службы персонала много рутины, которую можно автоматизировать. Многие компании уже используют ботов для первого контакта с потенциальным кандидатом. Бот может оценить первичный интерес соискателя, получить дополнительную информацию о навыках, пригласить на очное интервью или предложить ему более подходящую вакансию. Принятому на работу сотруднику такой виртуальный ассистент может помочь с адаптацией: познакомить с офисом, помочь оформить пропуск, завести внутреннюю почту, предоставить пароли, подключить к рабочему месту оргтехнику, рассказать подробнее о компании, расписании корпоративного транспорта, помочь заполнить необходимые чек-листы.