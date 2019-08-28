Менеджмент / Управление

Как изменить бизнес с помощью процессной аналитики

И что мешает компаниям стать цифровыми
Дмитрий Шушкин, Генеральный директор ABBYY Россия

Необходимость цифровой трансформации понимают все. Но, по оценкам McKinsey, за последние годы только 14% подобных программ повысили эффективность компаний. Почему для многих трансформация превращается в долгий и дорогой проект?

Главные проблемы – непрозрачность бизнес-процессов и их поверхностное понимание. В бизнесе реальность часто не совпадает полностью с регламентом, не хватает данных, на какие этапы делится работа и сколько времени занимает. Возьмем банк, который открывает счета для предпринимателей. По документам он должен тратить на это пять дней, но из-за ошибок и длинного согласования тратит в 3 раза больше времени.

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