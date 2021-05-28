Как рекламировать свои достижения, не вызывая зависти и раздражения у коллег и начальства

Даже если вы будете хвастаться завуалированно, ситуацию это не изменит. Речь идет, например, о «скромном хвастовстве», т. е. самопохвале, замаскированной под жалобу («Я так устал быть единственным доверенным лицом босса»), и о самоуничижении («Не могу поверить, что получил эту награду!»). В ходе исследования, проведенного Овулом Сезером из Университета Северной Каролины, респонденты описывали людей, оставляющих в соцсетях комментарии вроде «Ой, я и не ожидал, что мою книгу включат в топ-10 бестселлеров Amazon», не только как менее приятных, но и как менее компетентных по сравнению с теми, кто открыто писал: «Мою книгу включили в топ-10 бестселлеров Amazon».