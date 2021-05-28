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Как рекламировать свои достижения, не вызывая зависти и раздражения у коллег и начальства

Каждому хочется, чтобы коллеги и начальство замечали его успехи, без этого не сделать карьеры. Но хвастунов никто не любит
Лесли Джон
Варвара Гранкова

Никто не любит хвастунов – возможно, потому, что они вызывают зависть, раздражение и даже злость. Ученые выяснили: сотрудники, которые рассказывают всем о достигнутых высотах, не кажутся более компетентными, чем их скромные коллеги. Самореклама ассоциируется с низкими показателями эффективности, особенно у женщин, поскольку общество осуждает их сильнее, когда они афишируют свои успехи. В некоторых странах, в том числе в США, люди более терпимы к саморекламе. И все же бахвальство везде воспринимается в целом негативно.

Даже если вы будете хвастаться завуалированно, ситуацию это не изменит. Речь идет, например, о «скромном хвастовстве», т. е. самопохвале, замаскированной под жалобу («Я так устал быть единственным доверенным лицом босса»), и о самоуничижении («Не могу поверить, что получил эту награду!»). В ходе исследования, проведенного Овулом Сезером из Университета Северной Каролины, респонденты описывали людей, оставляющих в соцсетях комментарии вроде «Ой, я и не ожидал, что мою книгу включат в топ-10 бестселлеров Amazon», не только как менее приятных, но и как менее компетентных по сравнению с теми, кто открыто писал: «Мою книгу включили в топ-10 бестселлеров Amazon».

Возможностей для безопасного хвастовства очень мало, поэтому я обычно советую доказывать профессионализм не словом, а делом. Мои исследования и работы других специалистов позволили понять, как привлечь внимание к своим достижениям, не вызывая негативных эмоций.

Рассказывайте, когда спрашивают. Если на заданный вопрос невозможно ответить, не упомянув своих достижений, не надо сдерживаться. Согласно исследованиям, если человек рассказывает о своих успехах в ответ на прямой вопрос, это не портит впечатления о нем. Если вам дают возможность похвастаться, например, спрашивая: «Каковы ваши самые сильные стороны?» или «Как вам удалось так быстро закончить работу?», не стоит упускать ее – это может показаться подозрительным. Если вы промолчите или проявите застенчивость, люди подумают, что вы не самый приятный и не заслуживающий доверия человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных