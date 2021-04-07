Как год удаленной работы повлиял на отношения с коллегами

Как год удаленной работы повлиял на отношения с коллегамиВзаимодействие отделов разладилось, что делать руководителям?
Может быть, вы еще помните, каково это – столкнуться с коллегой в офисном коридоре и поболтать о планах на выходные или о большом проекте? Помните, как случайно оказывались в нужное время в нужном месте и отвечали коллеге на вопрос или представляли его кому-нибудь? Многие даже не осознавали, насколько все это было важно, пока не перешли на работу из дома.
Неформальное общение – основа так называемого социального капитала, т. е. преимуществ, которые мы можем извлечь из наших знакомств. Вы пользуетесь социальным капиталом каждый раз, когда кто-нибудь предлагает вам помощь (хотя не обязан этого делать) или когда вас консультирует знакомый, которого вы встречали лишь однажды. Кроме того, вы помогаете другим строить социальный капитал, когда делаете то, что не обязаны делать, и делитесь своими знаниями, опытом или добротой. Вы можете обратиться к другим людям или предложить свою помощь, потому что заработали себе известность и репутацию – через эти незапланированные социальные взаимодействия, из которых раньше и состояли наши рабочие дни.
Социальный капитал вообще важен для продуктивной работы и сотрудников, и организации. Благодаря ему происходит обмен знаниями и информацией, возникают новые идеи, снижаются показатели прогулов и оттока кадров и улучшаются результаты организации. Однако переход на удаленную работу изменил ситуацию в компаниях – и не в лучшую сторону. Сотрудники жалуются, что совещаний становится все больше, но в то же время они все сильнее ощущают себя изолированными от коллектива.