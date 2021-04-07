Как год удаленной работы повлиял на отношения с коллегами

Неформальное общение – основа так называемого социального капитала, т. е. преимуществ, которые мы можем извлечь из наших знакомств. Вы пользуетесь социальным капиталом каждый раз, когда кто-нибудь предлагает вам помощь (хотя не обязан этого делать) или когда вас консультирует знакомый, которого вы встречали лишь однажды. Кроме того, вы помогаете другим строить социальный капитал, когда делаете то, что не обязаны делать, и делитесь своими знаниями, опытом или добротой. Вы можете обратиться к другим людям или предложить свою помощь, потому что заработали себе известность и репутацию – через эти незапланированные социальные взаимодействия, из которых раньше и состояли наши рабочие дни.