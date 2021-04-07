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Как год удаленной работы повлиял на отношения с коллегами

Взаимодействие отделов разладилось, что делать руководителям?
Нэнси Бэйм Джонатан Ларсон Ронни Мартин
Варвара Гранкова

Может быть, вы еще помните, каково это – столкнуться с коллегой в офисном коридоре и поболтать о планах на выходные или о большом проекте? Помните, как случайно оказывались в нужное время в нужном месте и отвечали коллеге на вопрос или представляли его кому-нибудь? Многие даже не осознавали, насколько все это было важно, пока не перешли на работу из дома.

Неформальное общение – основа так называемого социального капитала, т. е. преимуществ, которые мы можем извлечь из наших знакомств. Вы пользуетесь социальным капиталом каждый раз, когда кто-нибудь предлагает вам помощь (хотя не обязан этого делать) или когда вас консультирует знакомый, которого вы встречали лишь однажды. Кроме того, вы помогаете другим строить социальный капитал, когда делаете то, что не обязаны делать, и делитесь своими знаниями, опытом или добротой. Вы можете обратиться к другим людям или предложить свою помощь, потому что заработали себе известность и репутацию – через эти незапланированные социальные взаимодействия, из которых раньше и состояли наши рабочие дни.

Социальный капитал вообще важен для продуктивной работы и сотрудников, и организации. Благодаря ему происходит обмен знаниями и информацией, возникают новые идеи, снижаются показатели прогулов и оттока кадров и улучшаются результаты организации. Однако переход на удаленную работу изменил ситуацию в компаниях – и не в лучшую сторону. Сотрудники жалуются, что совещаний становится все больше, но в то же время они все сильнее ощущают себя изолированными от коллектива.

Индекс рабочих тенденций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных